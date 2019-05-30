2019高校畢業歌票選／東港高中《勇氣的後裔》

《勇氣的後裔》

作詞：蔡竣丞

作曲：蔡竣丞

演唱：蔡竣丞、郭芷心、黃歆庭

請繼續往下閱讀...

創作理念：

這首歌聚焦於，失敗時再站起來的決心，受傷時忍住淚水的倔強，失落時身旁親友給予的鼓勵。 三年下來，回憶雖珍貴，但我們認為，這些決心、毅力，才是不斷支持我們的動力，即便失落，受過傷，都能再次勇敢。同時，也期許同學，不論未來面臨有多大的阻礙，都要謹記心中的價值，別忘記身旁的人。

歌詞：

烈日下揮灑 星空中凝望

將蒼穹頂端的翅膀

作為起飛的力量

和世界衝撞 與孤獨流浪

將漫漫青春的篇章

化為梁上的迴盪

再一次 我們大聲高唱

深藏在心中的瘋狂

反復的失敗與堅強

是航向 成功的方向

在迷惘之中

仍然有希望飄盪

即便起步搖晃

即便鬼影幢幢

用熱血劃破巨浪

讓世界感受震盪

讓臉龐綻放

地平線端的陽光

當風起帆張 當曙光照亮

承載著我們的信仰

三年了依舊激昂

當旋律一響 當記憶重頭播放

交織成回憶捕夢網

收集了多少感傷

再一次 我們大聲高唱

深藏在心中的瘋狂

反復的失敗與堅強

是航向 成功的方向

在迷惘之中

仍然有希望飄盪

即便起步搖晃

即便鬼影幢幢

用熱血劃破巨浪

讓世界感受震盪

讓臉龐綻放

地平線端的陽光

噢~噢~噢~

我站在珊瑚島上尋覓 時光遺留下的熱情

受過 風浪侵襲 日夜壓力 有如潮汐

我乘著海風給的脾氣 遠望太平洋天際

舉起三叉戟 聚集人心 故事成為瓶中信

我回首三年來的足跡 轉身離別在即

但願長醉不用醒 飲者永留其名

若此刻心中還有話語 不敢大聲說出去

請你先 告訴自己 我是 勇氣的後裔

在 迷惘之中

仍然有希望飄盪

即便起步搖晃

即便鬼影幢幢

用熱血劃破巨浪

讓世界感受震盪

讓臉龐綻放~

在未來路上

別忘記我的模樣

淡忘曾受過的傷

將一切留在心房

擁有過跌跌與撞撞

才能夠成長

噢 一起唱

哩嗚哇尬倚作伴(台語)

哩嗚哇 尬倚 作伴(台語)

