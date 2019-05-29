好市多冷藏食品「5大天王」！這款漲價網友仍爆愛：每次必買

▲好市多冷藏食品區選擇豐富。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

深受台灣人喜愛的美式賣場好市多（Costco），常常推出超值好物讓消費者為之瘋狂。而最近還有網友在討論開放式冷藏食品區的食物中，到底哪樣好吃？對此，引起不少網友回應，從中可以整理出較多人推薦的「5大天王」，尤其泰式海鮮沙拉即使漲價還是被激推為必買品項之一。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出冷藏食品區照片說，「請問這一大區的冷藏食品有好吃推薦的嗎？每次來都在這區遊走很久卻都不敢買，其實每次逛都會邊看大家的購物車有買什麼，但是很少看到大家的購物車裡面有這區的食品出現，很怕買了難吃浪費食物也浪費錢。」

對此，有不少網友紛紛回應說，「凱薩雞肉卷」、「加州卷」、「泰式海鮮沙拉，今天去買正在吃...我超愛」、「凱薩雞肉卷+1」、「酪梨沙拉好好吃～」、「凱薩雞肉捲，酪梨沙拉，墨西哥什麼捲的也好吃」、「鮭魚捲好吃」、「酪梨沙拉，鮮蝦沙拉，加州捲，壽司組」、「鮭魚捲、雞肉捲、生魚片的壽司、有酪梨的壽司…都是我們家蠻常買的…」、「我們家最愛的第一名是壽司」、「泰式海鮮沙拉好吃，凱薩雞肉捲好吃，青醬雞肉三明治也好吃」。

其中，綜合較多網友推薦的食品中可整理出「5大天王」，除了泰式海鮮沙拉為最多網友推薦品項，另外還有凱撒雞肉卷、加州卷、壽司、酪梨沙拉等，同樣都有很多人喜愛。不過，也有些品項讓網友覺得超雷，「墨西哥雞肉卷超級無敵鹹」、「我個人覺得海鮮綠咖哩是地雷」、「第一次買泡菜好雷～鹹爆了！」。