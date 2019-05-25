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影／逛好市多！民眾拿義美鮮乳…下秒「隨手放紙箱」不買了　萬人氣炸：難怪酸掉

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網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）許多商品受到消費者喜愛，其中義美鮮奶相當熱銷。不過，近日有民眾爆出義美鮮奶未到期就酸掉，全台好市多下架後，日前再度上架。一名網友24日到好市多，意外看到有人拿了義美鮮奶不買，竟直接把商品放在非冷藏區的位置，讓他忍不住批「難怪一些人會喝到酸掉的，沒同理心」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲欸！怎麼把鮮奶放那裡啦！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

請繼續往下閱讀...

這位網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，文中表示「今天在好市多看到的，難怪一些人會喝到酸掉的，沒同理心！」只見原PO拍下眼前的8箱的記憶棉腳踏墊，但仔細看看其中第2層箱子，明明是衣服、生活用品的區域，上面卻放著別人拿了不買的商品，包括需要冷藏保存的義美鮮奶。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲民眾拿了鮮奶不買，就將商品隨手放在紙箱上。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到照片後，其他人相當傻眼，「整間店就這樣大，到底有多懶」、「就是有這樣的人，真的沒公德心也沒有水準」、「看到這種很氣，多走二步路放回去會怎樣」、「台灣人究竟還有多少下限還沒秀完」、「剛好買到的人很衰，廠商也很衰」、「不管哪個賣場看到這種的我都會很生氣，根本浪費食物，毫無公德心可言」、「這該抓出來退會員了吧」、「這擺的算明顯，還有人藏在貨架裡面」。

許多網友則是分享自己也遇過的經驗，「上次也看到，而且還不止一樣，牛奶跟海鮮都是要冰的」、「我還看過放肉的，拿回去放好很難嗎」、「很多年前我在另一個大賣場工作時，幫客人殺龍蝦，結果過了一個多小時吧！別的部門的同事把我殺好的龍蝦送回來，說客人亂丟在他們的貨架上，我主管聽到當場臉垮掉」、「一般賣場不也很常見？我還看過開放式冷藏櫃裡頭有燈泡的」。

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關鍵字：好市多,costco,義美,鮮奶

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