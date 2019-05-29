他自製小毒氣室！讓蟑螂連抽「20支菸」　結局震驚網友

▲ 網友將蟑螂放入罐中，想看看讓牠連抽20支菸後會怎樣。（圖／東森新聞）

國際中心／綜合報導

全球每年都有700萬人死於吸菸所帶來的相關危害，更可怕的是平均不到5秒就有1個人因此死亡。為了喚醒民眾對於吸菸的警惕，就有一名網友腦洞大開，拿一隻生命力超級堅強的蟑螂當作實驗品，將牠放進蓋子轉緊的罐子中，接著在罐身鑿開的洞口連續點了20支菸，想藉此觀察蟑螂最後會有什麼變化。

從《西瓜視頻》上的這部影片中可以看見，這名網友首先將一個罐子的罐身鑿開了3個小洞，分別作為進菸口、排菸口，以及連接管道的排出口。他將管道排出口與抽氣泵相連，以確保菸能夠吸進罐中，並且順利排出；接著又將些許棉花墊在罐內底部，讓菸在因此在罐子內停留一定的時間。

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網友將罐子放置在全黑的背景前，以方便觀察、記錄，接著便夾起一隻活蹦亂跳、精力充沛的大蟑螂，將牠丟進罐子中。準備完畢後，網友便開始了「讓蟑螂抽20支菸」的實驗。

他將香菸一支支放入進菸口中，用打火機點燃香菸，等到前一支燒完後，便馬上放入下一支香菸。一開始，蟑螂在煙霧瀰漫的罐子內部四處逃竄、在棉花堆上跳上跳下，看起來還活力滿滿，不過隨著第5支菸點燃，牠已經不像原本那麼活潑，不再到處跑，而是停在棉花堆上慢慢揮舞觸角。

到了第10支菸，蟑螂就像雕像一樣，完全的靜止不動，任憑周遭煙霧一次次覆蓋又消散；到了第15支菸，蟑螂似乎快要承受不住，一度重心不穩，翻肚、四腳朝天顫抖著。

就在20支菸全部抽完後，網友將蟑螂從罐子中夾出，這時的蟑螂已經整個蜷縮起來，輕微抽搐著，似乎奄奄一息，看起來撐不了多久就會死亡了。

▲ 連續燃燒20支菸後，棉花已經變成黃色，管子尾端也一片焦黑 。（圖／東森新聞）

網友在影片尾聲提到，「如果抽著菸的是你，那麼罐子內發黃、甚至有著些許焦黑的棉花，就相當於你的肺部，這就是你肺部的變化；至於尾端已經完全燒焦的管子，就相當於你的呼吸道，這個實驗過程就是你呼吸道的變化。」

看完這段實驗影片，不少人都留言直呼「太可怕了！真的不要抽那麼多菸」、「為了自己與家人的健康著想，別抽菸了！」，不過也有許多民眾質疑「這實驗方法有瑕疵，蟑螂根本不是被菸害死的，而是因為太熱又缺氧才會死。」、「誰會在密閉的空間裡面連續抽20支菸阿？」、「體重70到80公斤的成年人一次也抽不到20支，叫一隻小強一次連續吸20支菸，真的是超爛實驗！」