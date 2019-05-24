她咖啡喝一半驚見小黑點　仔細看嚇瘋：裡面全是「蟑螂浮屍」

▲咖啡中浮滿小蟑螂。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

福建省廈門市一位女網友近日爆料稱，她在網路下單3杯外送咖啡，沒想到喝到一半時，發現咖啡中有異物，「仔細一看，原來有16、17隻小蟑螂浮在飲料中。」店家表示，客人是外賣點單，但蟲子怎麼進去的不太清楚，目前雙方仍在協商中。

據《梨視頻》報導，福建廈門一名女網友21日透過App下單，買了3杯卡布奇諾咖啡及一杯百香果汁，沒想到喝到一半竟然發現飲料中有10多隻小蟑螂浮在杯中。女網友表示，「喝了一半的時候我看了一下那個咖啡的杯子，發現一粒一粒黑黑的，剛開始還以為是冰塊，然後我拿起來看，突然發現裡面全是小蟑螂，16、17隻的蟑螂，我當時驚呆了。」

▲女網友透過外送App點了3杯咖啡及一杯百香果飲料。（圖／翻攝自梨視頻）

該名女網友事後向店家反映，對方表示飲料是外賣點單的，「蟲子怎麼進去的說不清楚，不能確定蟲子是如何進到飲料中的」；據了解，目前雙方仍在協商中。影片在網路曝光後，網友紛紛留言表示「做餐飲的是不是沒有一家乾淨的」、「看到就好怕」、「賴給外賣，自己商家有責任，廚衛生清潔沒搞好」；不過也有網友認為「這種一般都是被陷害的吧，商家又不傻，這麼做不是砸招牌嗎」。