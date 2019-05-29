蔡賴再戰中執會　挺英立委：若表決民進黨大概就去掉大半江山

▲鄭寶清接受廣播節目專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》提供，下同）



政治中心／綜合報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」，29日於中執會進行討論。廣播節目邀請賴系立委林俊憲、英系立委鄭寶清談論此事，林俊憲希望雙方能在中午開會前達成共識，鄭寶清呼籲兩人都能各退一步，也擔憂，「今天中執會若用表決過了，民進黨大概就去掉大半江山。」

鄭寶清在《周玉蔻嗆新聞》分析民進黨總統初選情勢，他表示，蔡賴雙方協調、合作，彼此支持者互相攻擊，「民進黨就不要選了」，「兩個人合作不一定會贏，分裂的話一定會輸。」

鄭寶清認為，最優的方案，應該是進行不公布的協調式民調，林俊憲也說，如果雙方有共識，不要動用到遊戲規則當然是最好，主持人也說，蔡賴28日在陽明山友人家中會面，這代表兩人都還是有合作的善意。

林俊憲說，賴清德還是希望不要改遊戲規則，只要總統初選去改變比賽規則，此惡例一開，以後大家初選都會害怕，尤其若對手在中執會掌握多數，以後怎麼比賽？目前賴最大的讓步就是接受手機比例50％、市話50％，但不接受對比加柯文哲，而中執會上雖然只有他一人支持賴，但沒有發言的並不代表不反對改變規則。

林俊憲也說，若今天中執會沒有進一步共識，就是回到上週三會議繼續延續，也還是變成大家各自表述，他認為，「民進黨中執會若走到表決就不好，因中執會幾乎沒有在表決，若是為重大事情就算，但若是為了改變遊戲規則而表決，就非常不好。」

鄭寶清認為，蔡賴初選是政治問題，應該要政治解決，最好的解套就是雙方找一個雙方都可以接受的方案，尤其現在大家都知道，若中執會表決，一定是挺英派提的方案過關，但他並不希望這樣，鄭表示，「民進黨兩個（蔡賴）合作都不一定會贏，分裂就一定會輸。」