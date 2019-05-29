民進黨九合一慘敗　陳水扁：初選再改2020恐失利

▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

民進黨「蔡賴對決」持續延燒，22日中執會協調未果，將於29日下午再召開，前行政院長賴清德呼籲，不要強行通過新的初選辦法，但已同意蔡英文陣營所提出納入手機民調，不過雙方癥結點仍在於是否納入台北市長柯文哲進行對比。前總統陳水扁29日表示，「修改初選的辦法，恐怕會造成明年總統選舉失利」，再三請求中執委審慎思考。

民進黨總統初選陷入泥沼，總統蔡英文陣營希望納入手機民調、加入柯文哲的三方對比；賴清德陣營則喊出，只要蔡英文贏了韓國瑜就退選，並呼籲中執會不要強行通過新的初選辦法。

對此，陳水扁於臉書表示，對於民進黨總統初選歹戲拖棚感到憂心，因為民進黨一直很重視人民對黨的信任，但如果初選辦法被修改，使社會對民進黨的初選制度沒有信心時，怎麼得到社會的支持呢？因此，「修改初選的辦法，恐怕會造成明年總統選舉失利」，再三請求中執委，能夠審慎思考。

陳水扁指出，民選總統以來，「政黨大輸地方選舉後，緊接著總統大選一定失利」，沒有例外。前總統李登輝輸掉1997年縣市長剩6席，緊接著是2000年第一次政黨輪替；陳水扁輸掉2005年縣市長剩6席，緊接著是2008年第二次政黨輪替；前總統馬英九輸掉2014年縣市長剩6席，緊接著也是2016年第三次政黨輪替。而「蔡英文輸掉2018年縣市長剩6席，緊接著的2020年總統大選魔咒可以打破嗎？」

陳水扁說，正因如此，賴清德才說在蔡英文守不住時，他承擔得起，2020選情真的非常嚴峻，民進黨絕不是穩贏的局，大意不得，「逆轉勝得靠中執委袞袞諸公揚棄一派一己之私，以國家未來和台灣前途為念，在5月29日中執會做出睿智的正確決定」。