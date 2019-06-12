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全力守護滷肉飯！陳其邁籲「全民當柯南」嚴防秋行軍蟲

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▲陳其邁宣傳秋行軍蟲的辨別方式。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲陳其邁宣傳秋行軍蟲的辨別方式。（圖／翻攝陳其邁臉書）

政治中心／綜合報導

由於西南氣流的關係，已在台灣多個地區發現農業害蟲「秋行軍蟲」的蹤跡。行政院長蘇貞昌11日與農委會主委陳吉仲前往確認「秋行軍蟲」侵台首例的苗栗，視察防疫作為並下達三項防疫指示。行政院副院長陳其邁也在12日透過臉書發文宣傳「全民當柯南，尋找秋行軍蟲」，並貼出秋行軍蟲的辨識方法，且呼籲全民通報秋行軍蟲的蹤跡，如果有發現秋行軍蟲，請立即通報！

▲蘇貞昌在臉書上宣傳秋行軍蟲的防疫措施。（圖／攝蘇貞昌臉書）

▲陳其邁宣傳秋行軍蟲的辨別方式。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁於臉書中表示，對農作物造成嚴重危害的秋行軍蟲，造成中國大陸嚴重農損後，日前乘著西南氣流飛越了台灣海峽，目前在苗栗、宜蘭都有發現秋行軍蟲的蹤跡。秋行軍蟲不僅有強大的移動能力還成長非常快速，一生至少可以產出1000顆卵，若讓牠們在台灣擴散，每年將會造成36億元的農業損失，連玉米和稻米都會受害。

▲蘇貞昌在臉書上宣傳秋行軍蟲的防疫措施。（圖／攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌在臉書分享秋行軍蟲的防疫措施。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

陳其邁表示，「在前天確定第一隻來自中國的秋行軍蟲後，蘇貞昌院長昨天立即率相關部會前往現場視察防疫工作，並做出三大重點裁示：一、 成立中央及地方災害應變小組，二、 可以用藥的疫區，立即協助農民噴藥，三、 不適合用藥的疫區，即時剷除農作，儘速補償農民，最重要的，如果發現秋行軍蟲，請全民立刻通報！捍衛台灣美食，全國總動員！」。

最後陳其邁更用貼文標籤寫下「防治非洲豬瘟保衛滷肉」、「防堵秋行軍蟲堅守白米」、「全力守護滷肉飯」、「還有米糕、粽子、米苔目、米餅、麻糬、米漢堡、米泡芙、米蛋糕」，讓網友紛紛笑稱，「這些是邁哥愛吃的食物」。

▲▼秋行軍蟲。（圖／翻攝自防檢局粉專）

▲國際農業害蟲「秋行軍蟲」(圖／翻攝防檢局粉專)

防檢局表示秋行軍蟲目前有危害紀錄的寄主植物達353種，共包含76科，其中主要為害科別為禾本科作物，例如玉米、稻米等作物，且影響產量可能達2到3成，目前尚未有專門的農藥防治。台灣種植許多水稻、玉米、雜糧等農作物，約有45%種植面積都是秋行軍蟲偏好的植物，一旦入侵為害，估計每年可造成高達35億6千萬元的損失。

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關鍵字：秋行軍蟲,陳其邁,蘇貞昌,防疫

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