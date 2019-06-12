內政部自創「貓咪效應」…神解釋豪雨襲台　蘇貞昌：別瞎掰好嗎？

▲內政部小編神解釋滯留鋒襲台，帶來豪大雨。（圖／翻攝內政部臉書，下同）



生活中心／綜合報導

台灣近日受到滯留鋒影響下起豪雨。對此，內政部在臉書開起「不科學小百科」，從雷達回波圖解釋豪雨發生的原因，居然是因為一句英文諺語，還釣出行政院長蘇貞昌留言「別瞎掰好嗎？」

內政部小編把滯留鋒影響台灣的雷達回波圖轉130度觀察後發現「是一隻貓正在抓一隻魚」，並命名為「貓咪效應」：一隻貓咪在幾公里高的天空抓魚，卻導致台灣下了場超大豪雨。

請繼續往下閱讀...

貼文中還以英文諺語「Rain cats and dogs」（意指傾盆大雨）表示，這句不是俗諺，而是預言，「至於dog的部分，可能要晚幾天再找找看吧？」

內政部小編還玩笑的說，在此呼籲這隻超胖的貓貓，「不要再吃了啦！要抓魚就太平洋，不要待在台灣上空好嗎？不要以為你身上高達五種色彩、花紋華麗酷炫，就可以這麼任性，別造成台灣民眾生活上的不便，很難？」

而這篇幽默的貼文也吸引了內政部長徐國勇留言，「這樣也可以...好啦，下雨天大家出門務必注意安全」、蘇貞昌也說「別瞎掰好嗎？」立委陳歐珀說「小編.....厲害」。

不過，開完玩笑後內政部還是提醒大家，務必注意防災與安全，行車時謹慎慢行，並盡量避免到溪邊戲水，以免水面暴漲造成危險；此外，內政部也感謝這陣子辛勤的警消弟兄，謝謝你們在防災與救援上付出的努力，辛苦你們了。]