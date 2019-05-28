「我一生都在創造奇蹟」柯文哲鬆口：9/17前宣布是否選總統

▲柯文哲28日被問到「15天準備真的夠嗎？」他笑回，「我一生都在創造奇蹟」。（圖／記者莊喬迪攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲接受《東森新聞》專訪時，談到參選2020總統大選，首次在鏡頭前曝光確切日期，表示最晚會在9月17日前決定。至於「選前15天再請假」會不會太晚？他28日上午聯訪時笑說，「反正我一生都在創造奇蹟。」

東森新聞主播吳宇舒專訪柯文哲時，談到柯最新民調上漲，似乎藍綠通吃，「但如果你8月還沒決定的話，哪來得及呢？」

柯文哲笑回，民調部分，「不是我做對什麼事，是大家都在做錯事，所以（民眾）看到台灣還有個正常的人」。至於選不選總統，「9月17號以前決定就可以了。」

▲柯文哲鬆口，9/17前會決定是否選總統。（圖／東森新聞）

節目期間，柯文哲分享出訪成績單，「美國是65分，中國大陸大概怎麼考都是55分，日本大概可以考到80分。」

他說，美國跟大陸是出考卷的，日本跟我們一樣都是被考的，「美中考卷它同樣的題目，答案不一樣，所以除非你見人說人話，見鬼說鬼話，否則你堅持同樣的題目，給一樣的答案，一定考不好。」

話鋒一轉，柯文哲也提到，「蔣經國在台灣經驗，對岸可以去思考，蔣經國也是慢慢放，往自由民主的方向前進，至少中國大陸現在不是北韓，他比較往新加坡方向移動。」

面對即將到來的雙城論壇，柯文哲表示，「繼續推動兩岸和平發展，不管誰來問我，都有標準答案，我平常亂講話，只有兩岸關係拿稿子出來念，因為這不是讓你開玩笑用的。」

談到昔日下屬、高雄市長韓國瑜6月1日要搶上凱道誓師，柯文哲也給出建議，要做到平常心真的很困難，「但韓國瑜6/1我是覺得不必要。」至於韓在北農時期是否有花天酒地？他回應，「每個人在每個時代有角色，他以前算是半個生意人，那你期待一個生意人怎樣？」

究竟2020選不選，柯文哲還在觀望，但可以確定的是，最晚9月17日一定會有答案。

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