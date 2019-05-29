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996風暴／一周工作60h月領18k　彰化女孩西進打拚：想回台灣發展

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▲▼ 996風暴。（圖／本人提供）

▲在咖啡廳的小圓。（圖／本人提供）

記者蔡儀潔／台北報導

大陸勞工圈今年最熱門的議題非「996」莫屬，所謂的「996」指的是「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」的用工制度。一位在廣州擔任商務拓展員的台灣女孩小圓就表示，自己經常加班但月薪僅有1.8萬新台幣，「未來會想回台灣發展。」

根據統計，2017年大陸勞動者超時工作相當普遍，有42.2%的勞工每天工作時間大於8小時；今年3月大陸每周平均工作時間為46小時，年均工作時長超過2390個小時，而台灣2017年總工時則為2035小時。

▲▼ 996風暴。（圖／本人提供）

▲小圓家中的貓咪。（圖／本人提供）

來自彰化的小圓（依當事人要求化名）在廣州的新媒體上班，她在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，平時早上10點上班，忙的時候8、9點下班，公司實行的是單雙休（一個月有兩周上6天班），而且薪資較低，稅後僅有約4000元人民幣（約新台幣1.8萬元）。

對於加班文化，她表示，「當然不認同，而且加班又沒有薪資，如果是因為自身效率問題也算了，但是如果只是因為工作量過大，這個加班就非常壓榨，對身體也不健康。」

小圓坦言，業務部門每周有OKR（績效考核）要完成，如果沒有做好，公司也不會直言讓你離開，會採取「你願不願意降薪留下來」的方式，因此工作壓力很大。

她表示，自己是陸配二代，儘管從小在四川長大，但未來仍會想回台灣發展，「雖然很多人會說台灣經濟低迷，但我這個人不喜歡經濟科技發展太發達的地方，會失去那種人文的感覺，我就很喜歡有人情味的地方。」

▲▼ 996風暴。（圖／本人提供）

▲在海邊遊玩的設計師小靜。（圖／本人提供）

有趣的是，儘管小圓對加班感到「吃不消」，但《ETtoday新聞雲》透過管道採訪到其他大陸本土的上班族，他們卻持不同意見。

某廣告公司的平面設計師小靜（依當事人要求化名）在受訪時說，自己一般上班時間是早上11點到晚上7點，但只要有case，一般都會忙到晚上10點到12點才下班，一天工作時長會達到13個小時。

對於這種加班情況，她認為，主要看前期的勞資溝通，在面試的時候如果公司已經打好預防針，而且能夠支付跟工作量成正比的薪資，那就不是壓榨勞動力，如果覺得加班太久，就不要在這種企業工作就好了。

另一名在遊戲公司人事部門任職的小紫則提到，公司遊戲開發類的職務加班情況很嚴重，10點左右上班，一直到晚上10點、11點下班都是正常的，「但是他們已經習慣了。」

至於自己的職位，小紫說，上班時間是早上9點到晚上8點，中午有2小時休息時間，傍晚能再休息1小時，休假也是單雙休。換算下來，雖然平時上班的休息時間共有3小時，但她認為整體上班時間太久，必須要待在公司11個小時，「仍有種被強制的感覺。』

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關鍵字：996風暴,996,西進,台灣青年,台青,上班族,加班,設計師

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