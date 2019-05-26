名設計師害小三墮胎輕生　又為要跟「海神」在一起狀告正宮

▲陶繼綱對妻子提告，要求移轉登記原在她名下的瑪莎拉蒂跑車。（圖／翻攝自臉書）

突發中心／台北報導

知名室內設計師陶繼綱2016年與劉女結婚，同時又和楊女交往，桃色風波吃了不少官司，其中一件是陶繼綱對劉女提告，要求移轉登記原在劉女名下的瑪莎拉蒂跑車；對此，劉女抗辯對方原本就要把車輛贈與給她，經台北地院審理，雙方簽有借名登記契約，判陶繼綱勝訴。

楊女曾向媒體爆料，她與陶繼綱於2013年8月開始交往，進而同居，還曾為陶男墮胎2次。但2016年起陶男經常找藉口不在家，2017年藉口到大陸出差，卻又搞失聯，返台後才坦言已經和另名劉姓女子結婚，且生了小孩，提出分手。楊女一度輕生所幸獲救，隨後楊女對陶男及其劉姓妻子提告，要求陶男與妻子得連帶針對她的「貞操權」受損害部分，賠償100萬元。對此，經台北地院審理後，判決陶繼綱須賠楊女60萬元。

判決指出，陶繼綱於2016年購入一輛625萬元的「瑪莎拉蒂GT4.2」，因工作繁忙需經常往返大陸，因此與當時還是女友的劉女簽訂借名登記契約，將跑車登記在她名下。而民法第549條第1項明定：「當事人之任何一方得隨時終止委任契約。」陶繼綱已在2018年7月20日終止契約，請求法院判雙方契約關係終止，劉女應協同陶繼綱到監理機關，將跑車行車執照變更登記還給他。

劉女對此不服的表示，陶繼綱原本是要將這輛跑車贈與給她，只是她拒絕，改以借名登記，而2人立約的真意就是將跑車給她管理、使用及處分。她還指出，2人交往初期經常共同參與公益活動，對方希望她能用這台跑車代步參與公益活動，如今她仍繼續參與公益活動，所以有持續使用這台跑車的必要性。

經法院審理，法官認為陶繼綱有出具2016年7月間雙方簽訂的契約，內容寫道：「甲方（陶繼綱）同意借名給乙方劉女）登記車子（車子資料：瑪莎拉蒂GT4.2），同時放棄對此車子之管理、使用與處分的權利。雙方同意遵守法律規定，依借名之事實處理本約之規定…。」

因此，這輛跑車確實借名登記在劉女名下，陶繼綱依法有權隨時終止契約，至於劉女所提到的參與公益活動代步需求，在契約中並無隻字片語提及此情，抗辯不可採信，法官判陶繼綱勝訴，劉女則應協同陶繼綱到監理機關，將跑車行車執照變更登記還給他。可上訴。

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