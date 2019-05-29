996風暴／廣州打拚3年　她揭秘工作高壓力：聚會1分鐘看1次手機！

▲「966」是指每天上午9點到班，一直工作到晚上9點，並且每週工作6天，代表加班文化，圖為廣州市夜景。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

談到大陸互聯網（即：網際網路）行業的「996現象」，已經西進打拚3年的台北女孩阿倫認為，大陸網路崛起主要靠政府的推動，資源大量集中下，整個行業就起來了。她不諱言，這行業普遍存在「996」，幾乎都是隨時待命，「像我即使外出聚會，也手機不能身，大概一分鐘就得看一次手機。」

▲阿倫生活照。（圖／本人提供，下同）

隨時Standby

大陸互聯網從業者面臨的不僅是資訊爆炸，還有激烈的競爭。阿倫透露，幾乎8成以上的人都是出於隨時Standby的狀態，「平時我跟同行的人或是同事出去，基本上手機是不會離開視線的，大概1分鍾就一定會按1次，因為我們覺得隨時都會有消息，隨時都會有業務的變動，加上很多客戶都在海外，所以哪怕是晚上10點11點或者是淩晨，我都是隨時待命，而這其實不需要公司去強制，這是我們本身自發的。」

她接著說，最近「996」被炒得很火熱，但其實這件事情是一直存在很久了，「像我昨天健身完9點多回到公司，還有很多人在辦公室」，大家都已經習以為常，也就不會說一起吐槽加班這件事。

對於是否會對隨時待命的工作感到排斥，阿倫說，大家都是已經做好這個覺悟跟準備才進入這一行的，「為什麼996存在這麼久但是沒有人去反抗，應該大家都痛並快樂著」，而且比起其他行業，互聯網的薪資是會普遍要高一點的，可能要高20%-30%不等，「我覺得一部分等於是說，補償了我們加班的這個時間。」

台灣優勢在於創新

談起大陸互聯網業領先全球，阿倫表示，具她觀察，整個行業能發展起來主要是因為資源集中，譬如BAT（百度阿里騰訊）的崛起，就是因為官方策略起了推動作用，中央把很多資源投入了集中了，才可以形成現在的巨頭企業，然後因為規模效應，互聯網業就起來了。

對比起大陸的互聯網業，阿倫坦言，該行業在台灣還不成氣候，「講白了就是資金背景沒有大陸那麼的強大，我認為有錢了這個行業才可以發展起來，這點台灣是不具備的」，而且台灣在這個領域的人才儲備比大陸更少，這是劣勢所在。

她接著說，但是有一個條件是比大陸好的，就是台灣的創新。

阿倫指出，「我覺得創新才是互聯網行業的核心」，如果是基於這一點的話，會有考慮過說會回台灣度過一段時間，但最終還是會選擇在大陸發展，因為台灣雖然有了創新卻缺少平台。