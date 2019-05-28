歷經主播民代到市長　盧秀燕：每次人生轉折都是「頭殼壞掉」

▲盧秀燕應邀前往亞洲大學演講自己的從政之路。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕28日下午應資深媒體人陳文茜之邀，到亞洲大學以「媒體人的政治參與」為題，和年輕學子暢談她的從政之路和人生哲學，盧說，她非常平凡，也沒有背景，所以比別人更加認真，而不論是主播、民代到市長的轉變，她自我解嘲的說，每次轉折，就好像是頭殼壞掉一樣，其實，面臨人生的分岔路時，自己要決定過什麼樣的人生。

▲盧秀燕的演講，吸引不少學子聆聽。（圖／記者鄧木卿攝）

亞洲大學文茜講堂這周是媒體與民主政治課程，陳文茜邀請盧秀燕和也是主播的妹妹盧秀芳兩人，以媒體人的政治參與為題和年輕學子對談。

盧秀燕說，當年政大地政系畢業後，很多同學都選擇考公務員，錄取率非常高，但她認為不適合公職，反而喜歡記者，因為這和她喜歡主持正義的雞婆個性有關，她透露，在大學時代，在女同學耽溺在瓊瑤式的愛情小說時，她參加的社團竟是女童軍社、慈愛社，甚至還去救國團當志工。

於是畢業後，她去報考記者，結果考上華視，跑了11年，當了中部採訪中心主任，管轄中部7縣市的新聞，有天，在選舉前3、4個月，國民黨高層竟然詢問她要不要選省議員，她說，雖然常跑政治新聞，但和現在人一樣，對政治人物沒有多大好感，而且當時她可是百萬年薪啊，即使有婦女保障名額，她還是一口回絕了。

盧說，這事過後，陸續還是有朋友或是電視台高層遊說，遊說久了，總會觸動內心想法，友人就說，其實她一輩子喜歡打抱不平，喜歡主持正義，喜歡跟人接觸，喜歡解決問題，個性就很適合當記者，也很適合從政。

她認為自己職涯如果是30年，那前10年已經待在非常熟悉的媒體了，下個10年呢，萬一沒選上了，頂多就是回去當記者，沒當採訪主任罷了，結果很幸運的，非但沒有運用婦女保障名額，而且還是第一名，不料才當2年，就因為凍省而結束，於是她轉選立委，這一當就當了7屆。

她回憶說，在國民黨還家大業大時，高層就希望她出來選市長，但她認為胡志強市長做得很好，所以拒絕，反而是她不滿台中空氣惡化，危及市民健康，主動跳出來要參選時，國民黨已是沒人沒錢，黨產被清算一空的不利環境，想參選的另一原因是，她覺得好像要到了一個轉彎點了。

她自我解嘲的說，每次的人生轉折點，一定都是頭殼壞掉，才會做出如此決定，而當初為什麼勇敢去轉折呢？她認為，當遇上人生很多分岔的地方、困難的地方、難以決定的地方時，就想想看，你要過什麼樣的人生，那麼事情就會化繁為簡了。