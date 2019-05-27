果然是媽媽市長　盧秀燕：4年內增設180班公幼14所公托

▲盧秀燕表示，未來將增設更多公托公幼，提供嬰幼兒更好的教育品質。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東區首座社區公托家園27日開幕，將提供更多元、就近與平價的托育服務，台中市長盧秀燕主持開幕典禮時表示，市府持續推動「公托倍增計畫」，並以新形態方式加速辦理，盤點適當空間設置社區公共托育家園，今年將在北區、梧棲、東勢各設1處，預計4年內增設180班公幼、14所公托，讓孩子快樂成長，家長也安心。

東區社區公托家園設立在大智國小內，有自由探索的遊戲區、用餐區、睡眠區等多元空間，由4位專業人員照顧12名未滿2歲兒童，盧秀燕表示，台中過去公托公幼不足，所以她提出「公托公幼倍增計畫」，上任至今5個月左右，東區之前已有1處公幼開工，如今再加1間公托，未來會陸續在各區開辦，讓孩子們有一個快樂成長的環境。

盧並感謝議會不分黨派對公托倍增計畫大力支持，也感謝大智國小提供適當場地。

社會局表示，市府預計今年在大里、甲興、霧峰等增設3家公設民營托嬰中心，每處約可收托50人；另在北區、梧棲、東勢等設置小規模的社區公共家園，每間可收托12名嬰幼兒，期盼給嬰幼兒最好的托育品質。

社會局指出，東區社區公共托育家園收托費用每月1萬元，凡設籍台中市0至2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍台中，且符合收托資格者，均可報名登記，優先提供弱勢家庭及學校教職員子女、以及設籍於學區的兒童，登記期間自即日起上午9點至31日下午4點止，若申請人超過收托名額，將於6月3日上午9點抽籤。