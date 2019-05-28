花博閉幕檢討四大缺失　盧秀燕：至少奠定台中未來建設基礎

▲盧秀燕認為花博已結束，未來將在既有基礎上好好行銷台中。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

為期半年、花費90億元的花博已經閉幕1個多月，台中市政府28日進行檢討，列出四大缺失，包括施工不及、展覽內容貧乏遊客不願重遊、花卉種類和數量太少等，台中市長盧秀燕表示，既有設施除了永續經營之外，也奠下城市建設很好的基礎，台中才正要開始。

台中市政府上午舉行市政會議，先是表揚花博展覽有功人員，接著再由副秘書長陳如昌報告展後檢討，陳列出四大缺失，包括一，規劃設計不確定性影響整體推動時程，雖然從獲得申辦權至開幕，長達6年時間，但因為中間碰上場址變更，施工時間只有短短1年半，施工倉促，導致開幕已2個月了，園區內指標仍未全數設置完成。

陳說，第二，整體交通規劃影響停車場收益，園區從原本一個園區增至三個，本來停車有收費也變免費，減少收益；第三，展出內容豐富度不足以吸引遊客重遊，園區內有太多固定式設施，長期都沒有更換展覽內容，遊客不願重遊，最後，主題規劃與民眾期待有所落差，因為展區分散因素，排擠花卉經費，造成花卉種類和數量過少，與民眾期待有巨大落差，他就當場聽到年輕人說，根本不值得買票進場。

盧秀燕肯定這份報告很誠實，好的、壞的都有，最近有份民調顯示，6成市民是滿意花博的，這就是對於所有辛苦投入的同仁最大肯定，此外，花博花了預算大概90億元，這幾個建設不會是一時的活動，而是城市重大的建設和經營，所以市府不會只用一次，雖然花博已經結束，但是奠下城市建設很好的基礎，台中才正要開始，未來會在這個基礎上，繼續經營、行銷台中。