取消籌辦世界設計之都要40億　盧秀燕：台中舉債最高日後再申辦

▲盧秀燕認為沒有逢龍必反，施政只求對台中是否有利。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

針對台中市議員江肇國抨擊台中市政府取消明年世界設計之都活動，台中市長盧秀燕27日表示，整體活動大概要4、50億元，台中市財務狀況不好，舉債比例六都之冠，因此在這時候舉辦，是否合適？等財政改善，以及設計基礎發展完善，再來申請也不晚。

盧說，過去台北市曾辦過，也花了幾十億，但外界批評效果不太好，因此很多民眾對於是否要舉辦也有意見，而這些聲音她都聽進去了，目前最重要的還是財務狀況，等未來財務狀況好一點，以及台中設計基礎發展完善，再來申請還來得及。

盧秀燕對於最近外界常批評市府「逢龍必反」一事頗感冤枉，她說，新市政團隊上任已4、5個月，但總覺得選舉還沒結束，許多事情還在用政治來判斷或評論進行中的建設，她說，市府做應該要做的事情，絕不浪費，也不會「逢龍必反」，好的建設會繼續，但也不會完全「龍規或胡規燕隨」，最主要是看這項建設或活動是否適合台中？或有利台中的發展。

盧認為，她會一直做「開工市長」，確實評估可行，務實建設台中，例如，市府就投入自有資金58億元蓋國際會展中心，為什麼國際會展中心一定要做？因為這對拚經濟有幫忙，有助台中市的工商業可以爭取到訂單，像這種大建設，市府二話不說、拍板定案，甚至不等中央的補助。

其它像中型建設如大里防災公園，就一定要做，總之，她覺得不要用政治顏色去看任何建設，它是否開工或是否調整，最重要的是要重視民意，對地方有益的、有需要的，花錢要花在有用的地方，但是也不浪費的情況下，很務實地建設。

新聞局也補充說明，舉辦世界設計之都整體財務保證經費至少要5億，相關建設辦下來，至少40億，今年已先編5700萬前置活動費，萬一沒申辦成功，等於這筆預算付諸流水，因此盧市府評估後，採行務實做法，讓各項設計先導入城市概念，待城市設計基礎發展完備後再申辦，如此不僅可提升申辦成功機率，也才能真正行銷台中做為設計之都。