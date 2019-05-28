car2go共享汽車重慶止步　6月底退出大陸市場

▲car2go將退出大陸市場，App上已無車可用。（圖／翻攝自CCTV）



大陸中心／綜合報導

戴姆勒（Daimler）集團下的分時租賃項目car2go日前宣布，將在2019年6月30日正式結束中國的共享汽車營運項目，目前已啟動押金、帳戶餘額的退還程序。car2go微信公眾號地圖顯示，重慶全城已無車可用，且相關App中，重慶地區可使用車輛也是一片空白。

car2go客服人員介紹，該公司的用戶存在著2筆費用，分別是人民幣99元（約新台幣451元）的註冊費（無法退還）與人民幣500元（約新台幣2278元）的會員押金（可以退還），「在2018年11月1日之前，car2go是在App上進行註冊，當時註冊界面有提醒會員說，這個註冊費（99元）是不進行退還的。那麼在18年11月1日以後App轉到微信用車了，這邊需要重新交一個500元的押金，那這500元的押金是可以退還的。」

據了解，car2go於2016年4月正式在重慶營運，巔峰時期，投入運營的車輛約為800輛，註冊用戶達到25.5萬人。對於car2go退出的消息，重慶市民稱，car2go投用的車輛較其他共享汽車公司還少，而且價格也比其它的共享汽車還貴。

▼car2go專門提供高檔的共享汽車。（圖／car2go官網）



共享汽車業內人士表示，car2go投用的車輛是賓士Smart車型，無論在保養、運營方面，所需投入的資金都比其它共享車業高出很多，相對導致租賃價格攀升。他說明，較少的投放量和不夠親民的價格，也導致car2go在競爭激烈的共享汽車領域，不斷失去競爭優勢。

某重慶共享汽車用戶說明，他下載了許多共享汽車App；而汽車的停車點會直接影響到他的選擇，「一般都會選擇哪個在我附近，我會選擇用哪一個。」

共享汽車平台長安出行的市場推廣總經理邢文說，除了停車點以外，企業在車輛調度、處理車輛油、電量不足與清潔衛生等問題上，也要付出相應的維護成本，「我們現在平均一個地勤運維人員一天的調度量，以8小時工作為例，至少是在30（輛）以上。有一些很奇葩的用戶，運一些海鮮、運一些乾果呀，甚至還有運柴的運煤的，還有運泥鰍的。」

業內人士說到，共享汽車本質上屬於重資產的分時租賃經濟，無論是投放車輛還是維護都需要大量資金來維持運轉，依照現有的商業模式，營運商「很難達到收支平衡」。

▼car2go汽車的保養成本較一般共享汽車來得高。（圖／car2go官網）

