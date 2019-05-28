影／凌晨1點自動開機！電視機狂傳「巫婆奸笑」　他嚇傻：換一台也沒用

大陸中心／綜合報導

北京迴龍觀的崔姓先生近日反應，自己家中的電視機只要到凌晨1點就會自動開機，甚至還會發出詭異的巫婆笑聲。他原本以為只是壞掉，但事後不管是找來了維修師傅，還是換一台全新的電視都無法解決這問題；一連串離奇現象，讓他感到毛骨悚然。

▲崔男家的電視機時常發出怪聲音，而且每到凌晨還會自動開機。（圖／翻攝北京時間，下同）

崔男表示，「我有時候比較晚睡，每次到了凌晨1點電視就會自動打開，發出詭異笑聲，所以我現在晚上都要把插頭給拔了。」崔男家的電視除了會傳出笑聲之外，還會發出許多奇怪的叫聲；他提到，白天的時候還會自動轉台、調整音量大小。

為了解決這困擾，催男向維修師傅求助，並且換了另一台新的電視，沒想到換上之後竟然自動關機，讓在場的人都嚇傻。事後，工作人員表示，當初懷疑是線路有影響，因此把暗線改成明線，但明明拿到外面試是好的，一進家裡又出現奇怪現象，而且同一棟住戶沒有一家有這樣的情況。

▲工作人員表示，同一棟住戶完全沒有這樣的問題。

▲崔男把家裡可能干擾的東西都排出，還是無法解決問題。

據悉，崔男曾猜想會不會是電視周圍有干擾源，因此便把家中冰箱電源關掉，車鑰匙、音響等電子設備都拿到別處，但情況依然沒有改變，發生一連串離奇事件，讓他至今都還找不到原因。

「電視每晚自動開機哈哈笑」一話題近日登上熱搜，網友們紛紛留言，「是不是有人下載了手機遙控故意嚇人的...」、「要是我，我會嚇到不敢回家」、「斷了電還能開我就服氣給它上香！」、「遙控器被隔壁拿去了」、「晚上睡前看會電視就可以不用睡了，太恐怖了吧」。