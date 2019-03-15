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超強任天堂粉！純手工打造65吋「Switch」電動間...遊戲迷全跪了

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▲ 任天堂遊戲迷「suprman9」將自己房間打造成酷炫遊戲室。（圖／翻攝自Nerdvana網站）

國際中心／綜合報導

日本任天堂公司推出Switch後，立即風靡全球，幾乎人手一台。國外一名任天堂遊戲迷「suprman9」，花了一個夏天的時間，利用木材與65吋電視，手工打造出一台巨型Switch，甚至將自己的房間改造成「任天堂遊戲室」。遊戲房公開後，短時間內也馬上吸引了大批網友轉載分享。

「suprman9」在個人網站上介紹到，自己是任天堂的忠實粉絲，也喜歡海賊王與超人，為了打造出一間融合自己所有愛好的理想房間，他在2018年的夏天開始動工，以「任天堂Switch遊戲室」為主題，從草圖的的繪製、材料選購、油漆粉刷到裝飾布置全都是一手包辦。


▲ 牆上的海賊王壁畫是「suprman9」一步步測量人物比例製成。（圖／翻攝自Nerdvana網站）

「suprman9」提到，為了讓遊戲室變得更加完美，可以說是下足了苦心。首先，牆壁上的一幅海賊王「壁畫」是自己一步步測量人物比例後特別製作；角落的「馬力歐水管」也是自己憑著巧思，將一個「垃圾桶」用噴漆漆成綠色，再放上馬力歐公仔所變身而來；另外，為了完整展自己琳琅滿目的周邊商品，他還特別組建了專屬蒐藏架；至於房間內的超人機台，則是朋友在臉書拍賣社團看到，馬上通知他後，最終順利向賣家買下的。

▲「suprman9」發揮創意，把垃圾桶變成馬里歐的水管 。（圖／翻攝自Nerdvana網站）

▲ 角落的超人遊戲機台是「suprman9」在臉書拍賣社團所購入 。（圖／翻攝自Nerdvana網站）

雖然上面這些都已經夠厲害了，不過，整間遊戲室內最引人注目的焦點，還是牆上掛著的65吋超大Switch造型電視機。 「suprman9」說明，自己必須先印出Switch的圖片，製作成透明圖卡，再用投影機投射出實際的空間跟位置；接著以65吋電視為螢幕基準，先是測量按鈕大小、機身長寬尺寸，再開始畫草圖；按鍵的部分是用網路商店所購買的塑膠碗製成，而最有挑戰性的Joy-Con手把部分，由於邊緣曲線是弧形，「suprman9」把木頭做成U型，再依序用木頭堆疊、釘合，最後磨平整、上色，再把整個Switch框架安裝到牆上就大功告成。成品看起來相當精緻又逼真，讓許多人看了直呼，「好想去你的房間內參觀看看哦」


▲就連牆上掛著的65吋超大Switch造型電視機，也是「suprman9」親手製作。（圖／翻攝自Nerdvana網站）

▲ 為了心愛的漫畫與周邊，「suprman9」特別訂製展示架。（圖／翻攝自Nerdvana網站）

「suprman9」補充，其實自己最開始想要做的是任天堂的經典機款Gameboy，以此紀念他的第一台遊戲機，不過過程中發現形狀無法吻合，才會改為製作近年來推出的Switch。他也將自己的遊戲室取名為「Nerdvana」，他解釋，這個詞分別是由宅Nerd與知名樂團「Nirvana」所組合而成。

▲ 「suprman9」將自己的遊戲室取名為「Nerdvana」。（圖／翻攝自Nerdvana網站）

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關鍵字：任天堂,Switch,電視機,Nerdvana

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