高通網卡用戶注意　更新Windows 10恐因不相容而無法上網

▲ Windows 10。（圖／翻攝Windows）

科技中心／綜合報導

近日微軟已開始向全球用戶推送最新版本的Windows 10 1903更新（2019年五月版），但並非每個系統都可立即升級，因為微軟計畫批次增加配額以此系監控使用者回饋。目前在微軟Windows 10 1903更新的已知問題頁面上，已有14項問題反映，其中還包括網路介面卡驅動程式不相容，導致網路無法連線的問題。

有採用高通網卡的使用者反映，這些網卡的驅動程式與Windows 10 1903存在一定的相容性問題，部分用戶已經遇到更新後無法連線上網的問題。

對此微軟解釋，由於較舊的高通驅動程式，一些電腦可能會無法連接Wi-Fi，應與設備製造商（OEM）聯繫，以查看是否有可用的驅動程式更新並進行安裝。

雖然用戶僅需下載高通最新的網卡驅動即可，但出於保險，微軟已暫停向尚未更新高通驅動的用戶推送Windows 10 1903更新。微軟表示，直到用戶安裝最新的驅動更新後，微軟才會向這部分用戶推送更新。雖然用戶仍可選擇使用Media Creation Tool手動安裝Windows 10 1903更新，但微軟建議不要使用此方法，除非部署了新的驅動程式。

另外，也有部分使用者反映無法啟動Windows沙箱、無法支援杜比全景聲（Dolby Atmos）耳機及家庭影院的問題，而這兩個問題目前都無法即時排解，微軟回應指出，將於下個月提供解決方案，並建議用戶在此之前不要嘗試使用「立即更新」或手動更新。

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