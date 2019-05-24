Windows用戶注意！新Windows 10更新即日起開始推送

▲微軟呼籲使用者，安裝Windows 10不需額外花費，且Windows 7即將在2020年1月14日終止支援。（圖／翻攝Windows）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣微軟宣佈最新版本的Windows 10更新（2019年五月版）即日起正式推送，讓客戶擁有智慧資安、簡化更新、彈性管理、及提高生產力的體驗。

台灣微軟指出，自即日起， Windows 10 用戶可透過「設定」>「更新和安全性」>「Windows Update」，選擇「檢查更新」後，開始下載及更新。企業用戶也可藉由此次更新推出的Windows 10半年通道（Semi-Annual Channel，SAC），評估在企業組織內分階段部署。

而Windows Update for Business可執行並客製化部署計劃（使用延遲選項），並管理Windows品質與功能更新的驗證部署。微軟持續致力增進Windows 10的體驗，此次更新全新提供的Windows 健康儀表板（Health Dashboard）將持續追蹤並分享更新資訊。

除此之外，微軟也提醒用戶，Windows 7即將在2020年1月14日終止支援，過了這個時間點後，仍在使用 Windows 7的裝置將不再收到由微軟提供的技術支援、軟體更新及安全性更新；這也意味著裝置將面臨病毒入侵、網路攻擊、資料外洩等資安威脅。

微軟呼籲使用者，Windows 10具備高度安全防護，且不需額外花費，便內建持續更新的安全防護，協助企業抵禦日趨多變的現代安全威脅手法。因此，微軟呼籲企業與個人用戶儘快完成 Windows 10的升級與部署，確保機敏資料及資訊安全無虞，不但便於IT管理，也讓企業可全力專注於創新、晉升智慧工作場域。