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622台中挺韓大會地點曝光　前後三任市長都在這裡辦造勢晚會

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▲挺韓大會地點曝光，不少政治人物也在這裡辦造勢活動。（圖／記者鄧木卿攝）

挺韓大會台中場地點曝光，不少政治人物也曾在這裡辦過造勢活動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜的韓粉們從6月起，將陸續在北中南三地舉辦大型挺韓造勢晚會，台中場預計是6月22日，地點就在河南路、市政北二路口，地點方正，4千多坪，交通便利，前後任三任台中市長胡志強、林佳龍和盧秀燕，都在這裡辦過造勢晚會，連有「黑道仲裁者」之稱的李照雄（綽號憨面仔）告別式也在這裡。

隨著藍綠兩黨黨內初選逐漸逼近，包括總統蔡英文、前行政院長賴清德、朱立倫、前立法院長王金平和鴻海董事長郭台銘等人都在全省趴趴走，爭取曝光機會，導致網路聲量直逼韓國瑜，這也使得韓粉擔心不已，韓粉們決定在北中南三地舉辦造勢大會，希望讓「三山傳奇」再現，讓韓順利取得代表國民黨角逐總統大位。

台中場造勢地點就在河南路、市政北二路口，緊鄰74號快速道路和國道中山高，交通方便，場地夠大，可容納數萬人，因此2014年胡志強就在這裡辦過造勢大會，2018年林佳龍和盧秀燕相隔一個月，先後也在此辦過，就連有黑道教父、黑道仲裁者之稱的李照雄（綽號憨面仔）2014年告別式，也選在這裡。

國民黨台中市議員黃馨慧表示，0622台中挺韓大會即將舉辦消息傳出後，上禮拜服務處詢問電話就響個不停，除了確定活動時間、地點消息是否正確以外，也有民眾熱心表示「有沒有需要活動義工」、「可以提供杯水物資」、「一定會揪好朋友一起參加」，顯見挺韓粉絲不但支持度、熱情未減，也想讓國民黨中央聽到民眾心聲，停止「黨內互打」，早日確定總統候選人，2020努力重返執政！

國民黨台中市黨部表示，當天活動並非由黨部主導，所以會有哪些政治人物出席，目前毫無所悉。

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關鍵字：挺韓大會,盧秀燕

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