氣公車沒停！他砸錢搭小黃狂追　用「西瓜」砸昏司機洩恨

▲男子為了復仇，竟然拿西瓜砸司機。（圖／翻攝自大陸《新京報我們視頻》）

大陸中心／綜合報導

山西省文水縣一名男子因為趕不上公車，為了報復竟然跑去坐計程車在後方猛追，最後順利攔停公車，跑上公車後將手中西瓜砸到司機頭上，還動手把人打到腦震盪，害對方在醫院休養了至少9天，司機倒在駕駛座上旁邊四散西瓜的誇張畫面，後來在網路上引起討論。

這起攻擊事件19日下午3時發生在一輛行駛在文水縣北外環路西口路段的公車上，韓姓司機27日表示，當天他如往常一樣駕駛公車，一輛計程車突然從左側超車，停在公車前方，「我原本以為他是要上車的乘客，打開車門他上來後，二話沒說就用西瓜打在腦袋上」。

從現場影片可看到，男子對司機動手後，司機倒在駕駛座上，四周全是被打到碎裂的西瓜。司機表示，「他砸完西瓜，又打的時候，我已經懵了，根本沒有阻止他的能力」，送醫後直到隔天人才清醒，醫生診斷是腦震盪。

韓姓司機事後才知道，原來男子動手原因是因為沒攔到車，但他查閱監視紀錄器也沒看到對方攔車畫面，覺得自己被打得十分冤枉。許多網友看到影片也責備搭車男惡行，還有人開玩笑表示，「搭計程車的錢比公車還貴吧」、「西瓜也很貴耶」，本案警方已介入調查中。