劍指俄軍！美F-16C變身「山寨版」蘇-57　指揮官：逼真模擬更能貼近實戰

▲美軍F-16C刷上新塗料變成蘇-57。（圖／翻攝自內利斯空軍基地臉書，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國空軍近日批准一項計畫，將一架F-16C戰鬥機刷上新的塗料，使它變身為俄羅斯蘇-57（Su-57）戰鬥機的模樣。內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）指揮官表示，這架「山寨版」戰機將對俄空軍的戰術進行「逼真模擬」，使美軍飛行員能夠更貼近實戰，並且完成與「可能的敵人」進行對抗訓練。

據「今日俄羅斯」（RT）報導，美軍將一架F-16C的塗裝改成蘇-57，並且正式投入使用。內利斯空軍基地的美空軍第64戰鬥機中隊近期也發布一段影音，記錄了F-16C的變身過程，影像顯示，地勤人員使用新型迷彩塗料，從機體蒙皮著手，逐步刷上數位迷彩的各層次底色。

基地指揮官透露，雖然修改塗裝並不能使F-16C真正具有蘇-57的作戰能力，但戰機「變身」時採用的塗料可以增強戰機躲避雷達偵察的能力，這能幫助美軍飛行員與假想敵的戰鬥訓練。

報導指出，目前美國空軍已經在內利斯基地的第64中隊、埃爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）中部署了2支專業假想敵部隊。美國軍方也指出，未來將會重新組織一支專門的假想敵戰鬥機部隊，而且還要為該部隊配備最先進的F-35A戰鬥機。

▼F-16C變身Su-57過程。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）