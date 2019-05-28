LIVE／睽違5年國道起降！F-16V漢光演習首秀　彰化戰備道起降操演

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國軍漢光35號演習今日（28日）一早正式展開演練戰備跑道起降，除了空軍三型主力戰機外，防砲部隊也首度使用愛國者二、三型飛彈，擔任現場的防空掩護，總統蔡英文則在抵達現場視導。其實，國軍衡山指揮所昨日（27日）清晨已正式下達演習命令，國軍漢光35號實兵、部分實彈，為期5天4夜演習揭開序幕；備受矚目的是，改良F-16V戰機、搭載30鏈砲的國造雲豹甲車、派里級銘傳及逢甲雙艦，新戰力也都納入本次操演。

在上午衡山指揮所發出演習命令之後，為期5天4夜的操演正式展開。首先，陸海空三軍為落實「戰力保存」，空軍三型主力戰機，包括幻象2000、F-16、IDF經國號，以及各型機種已執行戰備轉場。

▲彰化戰備道起降演練，F16操演。（圖／攝影中心攝，下同）

本次操演備受矚目的是，由「鳳展專案」改良的F-16V戰機、搭載30鏈砲的雲豹甲車，以及剛成軍的派里級銘傳及逢甲雙艦等新興戰力都會納入操演中。

在此次漢光演習中，共有三重點，分別為：彰化國道中山高速公路的「彰化戰備道戰機起降」、29日的「東部海域聯合實彈操演」及30日在屏東的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。其中，最受關注的則是28日要登場的「彰化戰備道戰機起降」，這是自103年民雄戰備道後，再次進行操演，這也是總統蔡英文任內首次戰備道操演。

▼E-2k空中預警機操演。

▼幻象2000操演。

▼運輸鬥直升機操演。

▼ IDF操演。

▼總統蔡英文出席彰化戰備道起降實兵操演。