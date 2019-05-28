002型進行第6次海試　結束後可能掉頭直奔青島宣布入役

▲大陸首艘國產航母出海進行第6次海試。（圖／翻攝自微博「熱武器的時代愛情故事」）

軍武中心／綜合報導

讓大陸軍迷高度期待的首艘國產航母日前已駛離大連碼頭，開啟第6次海試工作。有分析認為，從甲板所有標志線畫設完畢來看，此次將是002型最後一次執行海試，有機會直接在試驗完成後掉頭直奔青島航母基地，完成塗舷號與艦載機起降後正式入列。

據遼寧海事局發布的遼航警0090警告，002型此次試航從5月24日16時到5月31日16時，一共持續7天。而此次應該和前5次的試航一樣，主要測試航母整體運行協調情況，並不會進行艦載機起降試驗。有港媒猜測，這艘大陸首艘自主研製的航母有可能會選在7月1日中共建黨紀念日正式服役。

大陸知名軍評陳光文分析，002型此次的試驗時間長度上來說並不短，但應該是該艦的最後一次海試，之後將產生兩種可能：一是海試完後，再返回大連碼頭噴塗艦橋和舷首的舷號，並在合適的時間宣布交付海軍；二是像遼寧艦升級後的海試一樣，直接在試驗完成後掉頭直奔青島航母基地，最終在該處完成塗舷號與進行艦載機起降試驗。該分析強調，若完成試驗直駛青島基地，也代表002型將正式入列，開啟解放軍海軍雙航母時代。

事實上002型此次的出海時間點並不讓人意外，早在4月28日素有「航母奶媽」之稱的901型綜合遠洋補給艦「呼倫湖艦」就曾抵達大連造船廠，隨後便進入放滿水的船塢，與船塢外的首艘國產航母並排停放。隔天上午，002型與呼倫湖艦接掛出信號旗，開始進行油液橫向補給訓練，而航母也已掛出藍底白色的P字旗，意味「召集所有人登船，本艦即將起航」。

▼「呼倫湖艦」直接隔著碼頭為002型進行油液橫向補給訓練。（圖／翻攝自大陸網站）