「包在立方體內的球體」突飛進2機之間　美戰機屢次遇上「不明飛行物」

▲F/A-18「超級大黃蜂」飛行員在受訓期間，曾數次在空中遇到不明飛行物。（圖／翻攝自美國國防部）



國際中心／綜合報導

美軍戰機F/A-18超級大黃蜂的飛行員萊恩上尉（Ryan Graves）曾在海軍服役10年，先前他向美國國防部及國會提到，自己與幾位飛行員同伴在2014年的夏天到2015年的3月間，沿著美國東海岸飛行時，經常遇上不明飛行物。這些詭異的飛行物既沒有引擎，也沒有紅外線排氣的現象，卻照樣能夠飛到3萬英尺的高空，並能夠超音速移動。

根據《紐約時報》報導， 萊恩提到，自己在羅斯福號航空母艦受訓期間，與夥伴們常常從美國東岸的維吉尼亞州出發，沿著佛羅里達州的外海飛行，這時候，往往也就能見到奇怪的飛行物，「這些東西一整天都會停在空中，然而，要讓飛行機具保持在空中一定的位置，需要很大的能量，從我們所觀察到的情況看來，它們在空中停留長達了12小時，比我們原本所預估的還要多出11小時。」

▲ F/A-18超級大黃蜂。（圖／視覺中國CFP）

2014年底，萊恩就有位同伴在完成任務回來後，一臉震驚的對他們說到，「我剛剛真的差點撞上了什麼東西。」，當時他駕駛的戰機正飛行在維吉尼亞海灘以東的大西洋上空，與另一架戰機間隔約100英尺，有個物體就這樣直接飛在兩架戰機之間，嚇了他一大跳。

到了2015年初，又有架戰機拍到，一個不明物體緊貼海平面飛行，它以超音速加速、偶爾會突然停止或轉彎，這些都不是普通人所能操控的行動。此外，影像中還錄到其中一名飛行員對同伴說，「哇！快看！那是什麼？你看它正在飛！」

萊恩形容，那個物體就像是一個包在立方體內的球體，面向戰機駕駛飛行，「這件事在當時讓整個海軍都相當驚訝，甚至還特別撰寫了飛航安全報告；許多人都認為，那個物體應該不是什麼祕密的無人機計畫，因為幾乎所有政府官員都知道當時有戰機在那裡進行訓練，不應該在這時候還出動無人機來擋路。」

關於那些飛行物究竟哪裡來？直到現在都還是個謎，就連萊恩等人也依然不清楚。事後美國國防部提出了幾個假設，但唯獨沒有提到「那些飛行物來自外星」的可能，對此，專家們也解釋，畢竟像是這樣的事件，往往都能找到更貼近生活、更世俗化的解釋。

但這些飛行物吸引了美國海軍的注意，他們在今年剛公布了新的機密指南，以此說明那些美軍無法解釋的不明飛行物或空中現象。海軍發言人約瑟夫（Joseph Gradisher）指出，「飛行物中有些可能是商用無人機，但我們不知道都是誰在操作，當然也沒有足夠的數據、資訊能加以追蹤。」

美軍情報官員路伊斯（Luis Elizondo）提到，美軍曾將飛行員對不明飛行物的所見所聞，都放入國防部「先進航空威脅識別計畫」(Advanced Aerospace Threat Identification Program）中，已進一步分析雷達數據資料及影片畫面，不過這項2007年開展的計畫，在2012年就為經費不足被迫終止，「即便如此，美軍也正在透過其他方式，來繼續研究那些不明飛行物。」

哈佛─史密松天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）資深天體物理學家戈里昂（Leon Golub）則分析，那些不明飛行物可能是大氣效應及反射、成像及顯示系統程式出現錯誤，或是飛行員在高速飛行時，因輸入多重訊息，造成神經系統超載，「我認為這些飛行物不太可能從外星來！」