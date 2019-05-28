已婚女同事回歸家庭收「吻乳照」　人夫報復被甩掰：那是幻想的

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台中48歲的吳姓男子與葉姓人妻搞外遇，交往一年多對方決定結束這段關係、回歸家庭，他不滿傳送各種不雅私密照和露骨訊息報復，還揚言要把這些照片寄給女方的丈夫「欣賞」，超誇張的行徑連自己的老婆也看不下去，乾脆聯合葉女丈夫一起提告。台中地院法官依妨害家庭罪，判處吳男4個月有期徒刑。

▲葉女與吳男外遇一年多後決定回歸家庭，沒想到卻遭對方用不雅照威脅。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

吳男與葉女其實是同事關係，兩人在2015年期間分別於公司宿舍、高雄、大陸廣州某酒店發生性關係，並在女方同意下拍攝各種裸露的私密照，後來雙方於2016年5、6月間分手，他試圖挽回卻都沒有結果，因此在同年8、9月間陸續傳送不雅照和曖昧訊息。

吳男在訊息中提到，兩人曾一起下班、吃飯，還一起洗澡並在浴室嘿咻，性愛過程也有拍攝影片，「妳說妹妹喜歡弟弟」，這些都有影片，如果不信可以寄給她看，接著又傳送親吻乳頭、穿薄紗睡衣的照片，揚言不排除要寄給女方的丈夫看。

▲吳男傳訊息試圖挽回這段婚外情。

這些誇張的行為就連吳妻都看不下去，乾脆自己跑去告訴葉女丈夫，兩人聯合提告。但吳男矢口否認曾和葉女發生性關係，那些曖昧訊息都是自己在精神狀況不佳的情況下，幻想出來的內容。

不過，葉女獲得丈夫撤告後，自願出面作證。台中地院法官認為，如果真的像吳男所說沒有發生任何婚外情，又怎麼會有那麼多私密照，況且訊息內容大多都是在試圖挽回感情，可見雙方關係確實不單純，因此不採信他的說詞，考量到男方沒有前科，最後依妨害家庭罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金。