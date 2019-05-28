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無預警被解僱！貨櫃車司機「這招」告贏老闆　討回5年259萬加班費

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記者黃翊婷／綜合報導

基隆冷姓貨櫃車司機指控被任職的倉儲物流公司無預警解僱，因此提告要求老闆給付離職前5年的加班費，總計共259萬5519元。雖然業者辯稱他們是承攬關係，並沒有勞動契約，但基隆地院法官還是認定雙方為僱傭關係，最後判司機勝訴，成功幫他討回加班費。

▲▼基隆港、貨櫃碼頭、貨櫃船、貨櫃,出口,進出口,貿易,船,港口,港。（圖／記者徐文彬攝

▲冷男負責運送基隆港港區的貨櫃。圖為基隆港。（示意圖／記者徐文彬攝，下同）

冷男提到，自己是從2008年3月起開始擔任該公司的貨櫃車司機，負責運送基隆港港區的貨櫃，原本約定貨櫃車由老闆提供，他則受獎懲督導規範，並成立名為「承攬契約」的運輸勞動契約，雙方的薪資計算方式是以載運趟數為基準按件計酬，並依每趟貨運目的地不同，按距離長短計算工資多寡，給薪方法則為每月兩次，沒想到2016年8月時卻遭到無預警解僱。

冷男接著抱怨，在駕駛貨櫃車的期間常常遇到交通突發狀況，或是因為港口等待貨櫃裝載、卸載的時間較長，導致每一趟所需的時間不一，老闆卻只按照目的地計算工資，塞車、港口阻塞等風險都轉嫁給不懂法律的他，受僱期間不敢有異議，如今被違法解僱，一想到過去那些工作時數超過8小時的日子，這才決定提告求償259萬5519元的加班費。

▲▼基隆港、貨櫃碼頭、貨櫃船、貨櫃,出口,進出口,貿易,船,港口,港。（圖／記者徐文彬攝

▲冷男感嘆，塞車、港口阻塞等風險都是由自己承擔，而非老闆。

但倉儲物流公司方面反駁，當初聘用冷男就是簽訂承攬關係，雖然車輛是由公司提供，但保養、維修以及油費都要由司機承擔，計算報酬方式則是依運送貨物的件數來看，不僅上下班不用打卡，司機還可以自行決定要不要接案，顯然跟一般的勞動契約關係不一樣。

不過，基隆地院法官認為，雙方在人格、經濟以及組織方面都有從屬性，應屬於勞動基準法上的勞動契約，雖然業者抗辯他們是承攬契約，冷男也放棄勞工權益，但是否成立勞動契約要依照雙方實際的契約整體內容而定，而不是因為名義上是否成立承攬契約而有所差異，基於保護勞工的立場，最後從寬認定並判決業者敗訴，必須給付冷男259萬多元的加班費，全案仍可上訴。

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關鍵字：勞基法,解僱,加班費

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