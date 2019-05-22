外遇女友有新歡！人夫花18萬「設局仙人跳」　結局反轉害到自己

▲30幾歲的碩士研究生婚後外遇，愛上小他10歲的女友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

浙江寧波市一名30幾歲的碩士研究生婚後外遇，愛上了小他10歲的女友小玲，不過在去年5月，兩人因發生一些爭執而分手。幾個星期後，碩士男發現小玲竟然有了新歡，一氣之下便花錢找人來勾引小玲的現任男友，沒想到最後自己不但損失了錢，還掉入對方的圈套中，得不償失。

據了解，分手之後，這名碩士男發現小玲竟有了年紀相仿的新歡，因此便心生不滿想要挽回，決定在網路論壇上向網友們尋求幫助。過沒多久，一名綽號為「小K」的網友回覆了他，並承諾能幫他追回小玲。事後，碩士男與小K互加了好友，並且相約見面，討論「仙人跳計畫」。

當時，小K提出4萬元（台幣約18.2萬）作為報酬，並且向碩士男表示，自己會找來一位女性勾引小玲的現任男友，藉此蒐集出軌證據來拆散他們。事後，碩士男先匯給了小K 5500元（台幣約2.5萬），但對方後來又以「製造假車禍撞小玲男友」的理由，要求再給5000元（台幣約2.2萬元）作為修車補償。

▲碩士研男因為看到外遇女友有了新歡，便心生不滿，想要設計對方的男友，沒想到意外被耍。（圖／pixabay）

碩士男當時雖然感到有些懷疑，害怕自己會受騙，但對方卻威脅「若不匯錢就將此事告訴小玲」，因此他只好乖乖又匯了15000元（台幣約6.8萬元）給他。後來，小K又傳了一張裸照稱，已抓到小玲男友出軌的證據，並且要求碩士男再匯20000元（台幣約9.1萬元），將剩下的酬勞都付清。

沒想到隔日，碩士男看見微信好友已被小K封鎖，甚至還接到一通讓他錯愕的電話。電話中的男子竟是小玲男友，他告訴碩士男，他與小K其實是一夥的，這一切的只是作戲罷了。

據了解，小玲男友當時剛好在網路上看到碩士男發的求助文章，知道對方想要陷害自己，因此便設局戲弄他，順便藉此騙一些錢，前前後後共騙到了4萬元（台幣約18.2萬）。而碩士男在知道真相後也氣到報警；目前警方也正在進一步調查此案。