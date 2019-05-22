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恐嚇公布董娘情夫摩鐵掌聲片　上市董座淡定穩住股價神反擊護妻

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記者黃翊婷／台北報導

某上市科技公司的董事長收到一封恐嚇信，指稱他的妻子外遇，如果沒有在3日內主動聯繫，就要公布LINE的鹹濕對話，讓公司股價震盪，他一開始覺得很生氣，後來冷靜想想，不能因為個人因素影響到公司的權益，這才決定請律師直接走法律途徑。而寄出恐嚇信的丁姓男子一審被士林地院判處4個月有期徒刑，不滿上訴，最後還是被高等法院駁回定讞。

丁男自2016年起使用朋友的手機門號向董事長寄送奇怪的訊息，2017年10月還直接寄信挑明表示，「董事長您好，攸關董娘人生中道德淪喪至極重大危機事件，想請您碰面喝杯咖啡共議，平時常從董娘口中得知您生性多疑、經常懷疑她紅杏出牆，但沒證據再怎麼質問都會否認到底，連您回老家載父母北上過父親節當天，她還和情夫外出共進午餐，然後一起前往摩鐵盡情享受」，如果不在3天內主動聯絡，就要將性愛影音檔、LINE鹹濕對話公布，「一旦被媒體取得，或是上傳至董事長伉儷所有、近千位親友的臉書，勢必對您的身分、地位、顏面跟貴公司股價震盪造成無法想像之傷害。」

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丁男聲稱自己和董娘交往的事露餡，才會寄信想跟董事長當面談談。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

受害的董事長出庭證稱，自己根本不認識也沒見過丁男，一開始收到信的時候很生氣，後來開始擔心家人的安全，「因為我本身也是公眾人物，我太太也說丁男要跟她借錢，不然就要公布什麼資料，對我的聲譽影響很大，但我不能因為個人因素影響公司權益，雖然很擔心，還是請律師出面讓法院來制止。」

董事長也提到，這件事對妻子同樣影響很大，後來不僅罹患重度憂鬱症，還一度出現自殺傾向，有一次因為恍惚不慎摔倒，導致粉碎性骨折，「在這之前，我太太沒有精神方面的疾病，我第一時間沒有提告是要評估安危，所以不敢直接報警。」

▲▼上班,老闆,業務,公事,談判,西裝,領帶。（圖／pixabay）

▲董事長擔心家人安全，也不想因為個人因素影響公司，於是決定站出來面對。

但丁男反駁，自己確實有在上述時間寄信給董事長，不過信裡沒有提到任何借錢、恐嚇的話，「我和董娘交往還發生性關係，結果LINE對話被她先生發現，她說先生在黑白兩道都有熟人，要我平時出入小心。接著我老婆也發現這件事，揚言要離婚、提告通姦，我好幾次打電話聯繫董事長都被拒接，才會寄信希望約對方出來說清楚，原意是想化解危機，避免日後訴訟，或是防止媒體刊登後傷害到彼此家人。」

一審士林地院法官不採信丁男的說詞，並依恐嚇危害安全罪判處4個月有期徒刑，他不滿上訴。高等法院法官則認為，丁男至今仍否認犯行，也未與董事長達成和解，考量到他只有國中肄業，現在無業且協議離婚中，還有一個就讀小學的孩子要養，最後維持一審判決，駁回上訴定讞。

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