臉書「靠北長官3.0」留言貼輔導長掌聲片網址　阿兵哥下場慘

▲李姓輔導長拍下與劉姓女友的性愛過程，還把影片上傳到網路論壇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

張姓阿兵哥2018年10月在網路論壇看到李姓輔導長拍攝的性愛影片，並在臉書留言中張貼超連結網址，結果被影片的女主角提告散布猥褻影像罪。新北地院法官考量到張男坦承犯行且配合調查，也同意給付12萬元與女方達成調解，最後判他拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。

判決書中指出，張男在網路論壇「伊莉論壇」以輔導長為關鍵字進行搜尋，列表中出現李男自行拍攝與劉姓女友嘿咻的性愛影片，沒想到他竟然在2018年10月透過手機上網，在臉書社群網站「靠北長官3.0 」的某篇文章底下留言，同時張貼性愛影片的超連結網址，供網友點擊觀看。

▲張男在臉書「靠北長官3.0 」的文章留言中分享性愛影片的超連結網址。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官3.0）

劉女發現後氣得跑到新北市永和警分局報案，張男隨後被新北地檢署檢察官依散布猥褻影像罪起訴；他到案後對上述事實坦承不諱，供詞也與女方的證述相符，加上有網頁內容截圖、性愛影片光碟等證據，可見他的自白可以採信。

新北地院法官認為，張男張貼影片超連結網址供不特定多數人瀏覽，顯然已經危害社會善良風俗，也侵害到劉女的法益，但考量到他年紀尚輕，犯後坦承犯行，也同意給付12萬元與女方達成調解並取得原諒，最後判處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，且必須從今年6月起每月給付2萬元給當事人，直到全部清償為止。