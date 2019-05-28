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峇里島叢林小村習俗「戶外腐葬」　遊客慕名搭船3小時摸人頭打卡

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國際中心 ／綜合報導

印尼峇里島北部特倫揚村（Trunyan village）的傳統喪葬習俗特別，並不埋葬或火化屍體，而是將其直接放置在戶外竹籠，任由風吹雨淋，日漸腐敗後，剩下骨骸，再將頭骨放置於祭壇「軟骨神龕」供後人奉祀。這個獨特習俗也吸引遊客搭船3小時來此，撫摸神龕上的頭骨體驗「暗黑旅遊」。

據《每日郵報》報導，特倫揚村位於巴圖爾火山（Mount Batung volcano）山腳叢林中，當地人深信，他們的祖先便是峇里島原住民，早從1340年滿者伯夷國（Majapahit）從爪哇遷徙至此前，便已在島上群居。

當地只有已婚者才能享有戶外腐化的葬禮，未婚者只能埋在地下。為了防止野獸啃食，屍體會被放入竹籠內，並被放置於有獨特香氣的Taru Menyan樹下，以緩和屍臭味，當竹籠都裝滿時，放置最久的屍體會被移走騰出位置，待腐化到剩下骨骸後，頭骨便會被村人供奉於有1100年歷史、位於祭壇石階上的「軟骨神龕」中。

▲▼ 遺骸,考古,骷髏 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲遊客到訪時，還可觸摸頭骨 。頭骨示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據傳統，準備儀式後，包括用雨水清潔屍體並以布包裹在內，只有男性可以將屍體運送至墓地中，若有女性冒險進入的話，將會有火山或地震發生。

特倫揚村獨特的喪葬文化近年也吸引遊客到訪，不惜由丹帕沙乘船3小時越過巴圖爾湖，體驗另類的「暗黑旅遊」，近距離觀察墓葬，及撫摸頭骨等，接觸當地特有喪葬文化。澳洲一名女遊客便在臉書PO文表示，「這是個真正的儀式，能看到村民慶祝生命，並為他們的神創造特殊儀式，我知道聽起來很病態，但這是一次永不會忘懷的有意義的體驗，如果你也想到訪，請注意這是個需要尊重的古老村莊。」

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關鍵字：峇里島,印尼,頭骨,習俗,東南亞要聞

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