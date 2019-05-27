緬甸7士兵殺害洛興雅人「提早獲釋」　服刑時間比記者還短

▲10名洛興雅穆斯林男子在印丁村（Inn Din village）跪地，雙手被綁住。（圖／路透）



記者丁維瑀／編譯

《路透社》報導，緬甸已批准7名士兵提早獲釋，他們2017年在若開邦殺害10名洛興雅穆斯林男子與男孩。兩名囚犯透露，這些士兵在去年11月被釋放；這意味他們雖然被判刑10年，真正服刑卻不到1年，在獄中的時間比起兩名因為報導事件而被關押的記者還短。

若開邦實兌監獄的典獄長溫奈（Win Naing）與另一名高級監獄官員證實，這群被定罪的士兵已經有好幾個月都沒在獄中。緬甸首都奈比多（Naypyitaw）不願透露姓名的高級官員說，「他們受到的懲處被軍方減輕了。」

兩名監獄官員都拒絕說明進一步的細節，他們不清楚士兵被釋放的確切日期。緬甸軍方發言人吞吞尼（Tun Tun Nyi）少將則拒絕回應此事。

《路透社》記者瓦隆（Wa Lone）、喬索歐（Kyaw Soe Oo）先前被控獲取國家機密，在獄中待了起碼16個月，兩人本月7日在緬甸仰光郊區的一處監獄獲釋。對比沒有造成任何死傷的記者，殺害洛興雅人的士兵還擁有比較短的入獄時間。

▲瓦隆與喬索歐獲釋時露出笑容。（圖／路透）

緬甸2017年展開軍事鎮壓，使得73萬名洛興雅人逃往孟加拉，7名士兵是唯一受到官方懲處的族群。聯合國調查人員認為，鎮壓行為是出於種族滅絕的意圖，殘忍手段包括大屠殺、性侵、縱火等。

面對外界抨擊，緬甸多半否認從事不法行為；官方則指出，7名士兵被監禁，就代表緬甸的安全部隊並不會逍遙法外。國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）去年4月告訴聯合國安理會，針對每件可以調查的案例，國家都有採取行動，「我們所處罰的最新罪名是殺人罪，並判處7名肇事者10年徒刑。」

一名男子上周接起電話，他證實自己是其中一名士兵，目前已經獲釋，但他不願回應，「我們被告知不許說。」緬甸領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的發言人則沒有回應電話，尚未評論士兵提早獲釋一事。

兩名近期都曾待過實兌監獄的男子告訴《路透社》，獄友們都知道7名士兵在獄中服刑，這些士兵享有好處，甚至拿到啤酒與香菸，直到去年11月，他們共同坐上一輛軍方的車。