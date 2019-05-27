韓國瑜「王小姐家過夜」風波　北檢否認當打手「沒有錄影畫面」

▲韓國瑜27日質疑吳子嘉為何得知檢調握有監視器錄影畫面。（圖／記者洪正達攝）

記者劉昌松／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料，指稱檢調單位偵辦菜蟲案時，掌握到現任高雄市長韓國瑜，多年前在一位新莊王姓女子家中過夜的畫面，引發韓國瑜親自質疑，「檢調不公開，是不是有國家公權力介入來當打手？」台北地檢署27日晚間為此慎重發新聞稿澄清，表示翻閱相關案卷後，「『無』吳所指之錄影畫面，吳姓媒體人爆料之消息與本署無涉。」

▲吳子嘉爆料，檢調握有韓國瑜幾年前在一位新莊王姓女子家中的畫面。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

吳子嘉日前透露，檢調在韓國瑜任職台北農產公司期間，為追查菜蟲案，兵分多路搜索，並調閱相關監視器畫面，意外發現韓國瑜在新莊王小姐家過夜，吳子嘉還說，影片中是由韓國瑜親信黃文財陪著一起去，但黃文財先離開，韓國瑜則待到天亮才走。

韓國瑜27日也親自出面回擊，他對於吳子嘉指稱檢調單位有掌握畫面感到不解，認為檢調不公開，是不是有國家公權力介入來當打手？黃文財則是在受訪澄清，王女是他介紹給韓國瑜的，平時下班有空會跟韓去她家打麻將。

▲黃文財日前出面澄清韓國瑜過夜風波。（圖為資料照／地方中心攝）

對於遭質疑「國家公權力當打手」，台北地檢署27日由主任檢察官黃珮瑜，找來相關承辦人員製作筆錄，同時翻查相關案件卷證，確認都沒有吳所說的相關畫面，晚間並慎重其事地發布新聞稿澄清。

北檢新聞稿內容如下：

針對媒體今(27)日報導，因吳姓媒體人爆料「檢調掌握韓○○多年前在一位『王小姐』家過夜的錄影畫面」，引發「國家公權力當打手」之質疑，本署澄清如次：

一、本署並「無」吳姓媒體人所指之錄影畫面

經查，本署相關案件卷內並無所謂「韓○○多年前在一位『王小姐』家過夜的錄影畫面」，吳姓媒體人爆料之消息與本署無涉。

二、本署嚴守「偵查不公開」原則，吳姓媒體人所述與本署無關

本署偵辦任何案件，一向嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」之規定，絕無「國家公權力當打手」之情事，請外界勿作無謂之揣測，斵傷司法威信。

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