喝水嗆到還吵著要吃麵包　室友分他一小口吞下...臉蒼白嘴唇紫身亡

▲住在長照中心的老人喝水會嗆到，仍吵著要吃麵包，結果被噎到昏迷送醫後不治。（示意圖與本案當事人無關／翻攝自pixabay）



記者劉昌松／台北報導

台北1間老人長照中心收容的葉姓住民，因喝開水會嗆到，早上長照員刻意不給他吃點心麵包，葉男不滿吼叫，另名長者因此撕1小塊麵包給葉，沒想到葉一吃就噎到，緊急送醫插管吸出食物後仍不治死亡，家屬怒控長照中心劉姓負責人涉嫌過失致死，但台北地檢署調查後處分不起訴。

這名葉姓住民年約70歲，根據長照中心護理紀錄，他在2018年9月28日因「精神差，餵食開水易嗆到，囑咐照服員勿給麵包之類食物」，3天後的上午，大部分住民被集中到大廳看電視，同時準備吃藥時，照服員開始分送麵包，也刻意跳過葉，坐在沙發上的葉卻為此不滿，開始大吼大叫。

▲葉姓老人不滿吃不到麵包，向住同房的室友要了一小口來吃。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

葉見抗議無效，轉頭跟吳姓同房室友要麵包來吃，吳好心撕了一小塊給葉，沒多久，就發現葉不對勁，趕緊呼叫「有問題，趕快來」，此時吳已經臉色蒼白、嘴唇發紫，也沒了心跳，2名看護把吳從沙發抱到地上，確認口中沒有異物，開始施作CPR，119趕到接手電擊、插管。

最後葉被送到醫院去，才發現原來食物卡在氣管與食道開口處，從嘴巴看不到，經抽吸急救後一度恢復自主心跳，最後仍不治死亡，葉的家屬不滿控告長照中心涉嫌過失殺人；但檢察官根據護理紀錄以及現場證詞，長照中心已注意到葉的身體狀況差，易嗆到，是其他住民拿麵包給他吃的，而急救過程也無過失不當，因此處分不起訴長照中心劉姓負責人。

【其他新聞】

印尼籍男子違規穿越馬路 遭酒駕賓士男撞飛顱內出血命危

天道盟大哥「內射性侵」舞小姐 強脫洋裝「拉鍊壓出血痕」現狼形