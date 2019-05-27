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神預測呂太郎「高升大法官」　法轉司：他的功績「鄉愿和諧」

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▲▼司法院祕書長呂太郎說明國民法官民調狀況。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院祕書長呂太郎過去常因說明大法官釋憲結果而上媒體。（圖為資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

司法院祕書長呂太郎獲總統蔡英文提名接任司法院大法官，呂擁有20多年司法實務經驗，專長民事訴訟，近年又常為大法官擔起對外說明釋憲結果的發言任務，一般對他的出線不意外，但是早在5月初預言呂將高升的「法官翻轉司法群策會」，卻在27日對此結果不以為然地表示「我們無言了！」

60歲的呂太郎，早期也曾是司法改革的代表人物之一，因為曾任法官學院院長，現在業界有不少法官、檢察官是他的徒子徒孫，不過1名長期關注司法改革的一審法官27日評論呂「沒有容人之量，不值得委以重任。」

▲▼總統依據憲法增修條文第5條規定，決定提名楊惠欽女士、蔡宗珍女士、謝銘洋先生、呂太郎先生等4位為大法官。（圖／記者劉昌松翻攝總統府網站）

▲總統27日提名楊惠欽女士、蔡宗珍女士、謝銘洋先生、呂太郎先生等4位為大法官。（圖／翻攝總統府網站）

5月初，桃園地院何姓法官涉及押人取供，被法官評鑑委員會(法評會)認為，未達送監察院彈劾地步，轉請法官人事審議委員會(人審會)議處，法官翻轉司法群策會(法轉司)在3日爆料，何姓法官除涉押人取供外，還因代理太太提起民事訴，涉違反法官倫理規範，質疑何姓法官不用被懲處，「算不算官官相護？」更點名「呂太郎秘書長是不是要因此司改『功蹟』，而高升司法院大法官？」

27日總統府公布呂太郎為大法官推薦接任人選之一後，法轉司在臉書上PO文《呂太郎先生果然以他鄉愿和諧的司改『功績』被提名為大法官了！》法轉司表示，「許院長(指許宗力)從一個學者上任迄今，這麼融入司法體系的『官官相護』文化，縱容許多不適任法官的存在，身為秘書長的呂太郎先生自然要負很大的責任。」「如今，他果然被提名司法院大法官，我們無言了！」

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關鍵字：司法院,大法官,法轉司,法官翻轉司法群策會,呂太郎,提名,司法改革

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