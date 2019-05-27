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徐乃麟被控假賣屋詐千萬本票　不起訴理由曝光：借貸擔保糾紛

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▲▼許乃鱗說明記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲許乃鱗被控假賣屋詐財侵占千萬本票等案，士林地檢署以罪嫌不足處分不起訴。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

綜藝節目主持人徐乃麟日前遭媒體爆料，以借貸名義匯款950萬元給曹姓女子，卻要求收下千萬本票，在曹女還錢後拒不還本票，還在群組上指控曹女叫別人告他假賣屋詐欺，「心腸有多壞有多險惡」，涉嫌詐欺、侵占、誹謗等罪，但士林地檢署調查後，認全案屬借貸擔保糾紛，徐批評讓人不悅但都有根據，處分不起訴。

曹姓女子提告指出，她經營的中弘公司原本要與北京方圓公司，在大陸推廣棋牌遊戲運動，徐乃麟在2015年間有意投資，透過台灣的大龍蝦公司陳姓負責人，提供1000萬元資金，但曹女指控，徐分3筆匯款後，就要求她簽一張1000萬元本票做擔保才繼續支付尾款。

▲▼0522 許乃鱗說明記者會-曹小姐,徐乃鱗。（圖／記者黃克翔攝）

▲許乃鱗日前針對遭爆料內容舉行記者會時，曹女和蔡男都到場與徐對嗆。（圖為資料照／記者黃克翔攝，下同）

曹女指控，她在2016年清償借款約台幣950萬元，徐乃麟拒不歸還本票，且在微信群組「中弘緣起也該緣滅了」中，指她叫蔡姓男子提告詐欺，「妳這個女人吃乾抹淨」、「妳心腸有多壞多險惡」，根本是蓄意詐欺取得她的本票並侵占入己，曹女認為徐涉嫌詐欺、侵占、誹謗等罪。

徐乃麟辯稱，因與大龍蝦陳姓負責人熟識，得知陳為了這個投資案花費很多，經濟狀況已不佳，所以答應借調1000萬元，當場也給了50萬元，並要求本票做擔保，4個月內不計息，4個月後月息2分，因曹女尚未還清本息，所以沒有歸還本票。

▲▼0522 許乃鱗說明記者會-蔡先生,徐乃鱗。（圖／記者黃克翔攝）

陳男的證詞與徐乃麟大致相符，檢察官因此認定徐乃麟並未使用詐術、騙曹女簽本票，且未取回欠款前，不還本票，也不算侵占。

至於徐乃麟指控曹女叫別人提告一事，經蔡男出庭證稱，曹女確實有要他就徐乃麟涉嫌內湖豪宅假賣屋涉詐案提告，且該案檢察官處分不起訴，徐在僅限特定人可加入的群組內發言，內容並非全然無據，因此在2018年4月將曹女指控的詐欺、侵占、誹謗等案，都以罪嫌不足等理由，處分不起訴徐乃麟。

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關鍵字：徐乃麟,賣屋,投資,詐欺,侵占,誹謗,本票,二胎房貸

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