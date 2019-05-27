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周二全台變天！北部轉濕涼低溫剩20度　雨區「由北往南」過境

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▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲明天全台都有較大雨勢的機率，入夜就會緩和下來。（資料圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

明（28）日鋒面通過及東北風增強，北部及東北部天氣轉涼，北台灣會降到26度上下，高溫與今日相比降幅約2至4度，低溫約20度左右。中央氣象局預報員顏增璽表示，這道鋒面是由北往南通過，上半天中部以北有短時強降雨的機會，中南部跟花東則是出現在下半天，全台都有較大雨勢的機率，入夜就會緩和下來。

顏增璽指出，鋒面從明天清晨開始影響台灣，中部以北會出現短暫雨，中南部沿海則是受到中南風影響，沿海地區也會出現降雨，鋒面「由北往南」慢慢通過，各地都會有短暫陣雨，甚至出現局部較大雨勢，大家出門要注意下雨情形。

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▲▼雷達回波圖顯示，台灣上空有許多雲雨水氣。（圖／氣象局）

▲雷達回波圖顯示，台灣上空有許多雲雨水氣。（圖／氣象局，下同）

顏增璽表示，上一波梅雨鋒面時雨量都有40至50毫米，累積雨量都有200多毫米，明天的短時強降雨移動速度稍微快一點，強度結構也沒有上一波那麼扎實，強度大概介於大雨、豪雨程度，不至於像上一波那麼明顯，而且受到整個鋒面系統影響，降雨時間會持續較長。

溫度部分，顏增璽提醒，受到下雨、東北風影響，明天氣溫會再下降一些，北台灣降到26度上下，中南部也會降到29度上下，東半部也只有27度左右，高溫跟今天相比約2至4度的降幅，北台灣低溫也會下降到20度附近，其他地區約21至23度。

▲▼台北市未來7天天氣預測。（圖／氣象局）

▲台北市未來7天天氣預測。

顏增璽說，鋒面上面的雲帶，主體還是在明天清晨通過，晚上就會移到巴士海峽，但還是要注意強降雨，天氣要等周四到周五才會比較穩定。至於周末又有一波鋒面影響，他說，這波鋒面在北部海面到華南一帶建立，鋒面影響時間點拉比較長，但確切影響還是要持續更新。

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局

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