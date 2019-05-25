影／好天氣壞空氣！桃竹空品「紅色警戒」　下週鋒面到…降溫雷雨襲

記者葉國吏／綜合報導

週末好天氣，不過受到東南風影響，東半部會有局部短暫陣雨發生；南部平地、山區要慎防午後雷陣雨。氣象專家吳德榮表示，下週受到鋒面影響，溫降轉涼，可能還會有雷雨發生，要當心。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員李孟軒指出，今(25)日台灣附近水氣仍多，風向為東南風，東半部地區不時會有局部短暫陣雨，而西半部則大多為多雲到晴，局部地區午後會有短暫雷陣雨，其中在中部以北偏向於山區及近山區平地，而南部除山區外，大部分的平地也都有機會出現午後雷雨，特別是各地山區及南部地區午後會有局部大雨發生的機率。

溫度方面，西半部高溫約31-33度，東半部則在27、28度，中午前後天氣悶熱。

▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，下週一(27日)鋒面接近、仍偏暖；大氣不穩定、易降雨，中南部因西南風與陸風的輻合作用，以及午後對流作用，皆可激發局部陣雨或雷雨。

下週二(28日)凌晨前後，「梅雨季」第四道鋒面抵達，天氣劇變，轉有陣雨、雷雨；氣溫降、天氣轉涼。

下週二下半天起至週三(29日)鋒面結構減弱，降雨明顯趨緩，天氣偏涼。下週四(30日)鋒面東移，氣溫漸升，午後有局部短暫陣雨的機率。下週五(31日)天氣好轉、氣溫回升，山區午後有局部陣雨的機率。

▲累積雨量圖。

空氣品質方面，由於西半部背風擴散條件差，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，桃園至苗栗沿海地區短時間可能達紅色警示等級，中部空品區近山區午後臭氧亦可能達紅色警示等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。