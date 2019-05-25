雨勢升級！台南豪雨特報　11縣市防瞬間大雨、雷擊、強陣風

▲氣象局14時20分發布大雨特報。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

中央氣象局14時20分針對桃園、新竹及南部地區等11個縣市發布大雨特報，稍早因為台南雨勢變大，氣象局16時35分將台南市升級為豪雨特報，另外10縣市續發大雨特報。氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（25日）天台南市有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、南部地區及西半部其他山區也有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

大雨特報地區：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣

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豪雨特報地區：台南市

▲大雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員李孟軒指出，今天台灣附近水氣仍多，風向為東南風，東半部地區不時會有局部短暫陣雨，而西半部則大多為多雲到晴，局部地區午後會有短暫雷陣雨，其中在中部以北偏向於山區及近山區平地，而南部除山區外，大部分的平地也都有機會出現午後雷雨，特別是各地山區及南部地區午後會有局部大雨發生的機率。

溫度方面，西半部高溫約31-33度，東半部則在27、28度，中午前後天氣悶熱。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，下週一（27日）鋒面接近、仍偏暖；大氣不穩定、易降雨，中南部因西南風與陸風的輻合作用，以及午後對流作用，皆可激發局部陣雨或雷雨，下週二（28日）凌晨前後，「梅雨季」第四道鋒面抵達，天氣劇變，轉有陣雨、雷雨，氣溫降、天氣轉涼。