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鋒面周一接近午後變天「周二全台防大雨降溫」　影響最大時間曝光

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲氣象局提醒，周二鋒面由北往南通過台灣，天氣不穩定，易有斷斷續續的陣雨或雷雨，其中西半部及東北部地區降雨會更明顯一些。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局預報，鋒面周一（27日）接近、周二（28日）通過，各地都有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮指出，梅雨季第四道鋒面仍然移動快速，並非滯留鋒，對台威脅以初抵達的周二上半天最大；但由於「中小尺度對流系統」及其伴隨的雷擊、強風、瞬間大雨，並無法被模式直接模擬，所以屆時還得多注意氣象局所發布「即時訊息」及「特報」。

氣象局表示，今天（26日）風場在東南風至南風之間，各地白天溫暖、晚間舒適，預計各地高溫皆可來到28度以上，其中西半部地區高溫上看32至34度；天氣方面，大部分時間仍為多雲到晴的天氣，僅花東有局部短暫陣雨，然而午後仍然要留意熱對流的發展，尤其山區及近山區更需注意午後雷雨伴隨的瞬間大雨、雷擊、強陣風等現象。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今雨區集中在各地山區和東半部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周一鋒面逐漸接近，大氣環境漸轉不穩定，午後在熱力作用加成之下，各地降雨機率更高，並有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，舒適至偏暖，高溫約30度上下。

氣象局提醒，周二鋒面由北往南通過台灣，天氣不穩定，易有斷斷續續的陣雨或雷雨，其中西半部及東北部地區降雨會更明顯一些，各地皆有局部大雨發生的機率，另外，鋒面上有中尺度系統發展的可能性；受降雨影響，各地氣溫開始有下降趨勢。

氣象局說，周三（29日）鋒面南移至巴士海峽，北部的降雨逐漸緩和，但其他地區尤其是花東、南部仍要注意局部雷雨及較大雨勢；這天鋒後的東北風會帶來一些較涼的空氣，北台灣受影響尤其明顯，整天感受稍涼至舒適。

氣象局預報，周四（30日）、周五（31日）東北風減弱，風向先轉偏東風再轉東南風，各地天氣趨於穩定，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後西半部山區也需留意小範圍短暫雷陣雨；隨著降雨緩和、風向轉變，各地氣溫有明顯的回升趨勢。

▼下周二鋒面通過，北部明顯轉涼，高溫跌到22度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周六（6月1日）各地雲量偏多，午後有局部短暫雷陣雨的機率，這天隨著西南風增強，中南部地區在清晨要留意西南風和陸風輻合造成的局部降雨，氣溫方面變化不大；下周日（6月2日）至下周二（6月4日）鋒面位於台灣北部海面一帶，台灣處在鋒前西南風影響區域，大氣環境不穩定，惟降雨區域和強度仍有較大的不確定性。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周二晨梅雨季第四道鋒面抵達，天氣劇變轉陰有陣雨、雷雨，氣溫降、天氣轉涼；周二下半天起鋒面結構減弱，降雨明顯趨緩，仍有局部短暫陣雨的機率，天氣偏涼，北台灣最低溫約可降至20度左右；周三天氣好轉，為多雲時晴、山區午後有明顯降雨。

吳德榮指出，這道鋒面仍然移動快速，並非滯留鋒，且在抵達台灣後結構迅速減弱，故對台的威脅持續時間並不長，以初抵達的周二上半天為最大；但由於「中小尺度對流系統」及其伴隨的雷擊、強風、瞬間大雨，並無法被模式直接模擬，所以屆時還得多注意氣象局所發布「即時訊息」及「特報」。

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