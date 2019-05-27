兩波鋒面接力後面滯留型　周二晨「橫掛通過」全台變天…北部周末防大雨

▲周二全台防大雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

本周兩波鋒面接力！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（27日）鋒面接近，午後雨區擴大，各地有雷陣雨；預估鋒面周二（28日）清晨開始逐漸通過，全台周二一整天都有雨，且有局部大雨發生機率。氣象專家吳德榮說，周二早晨，梅雨季第四道鋒面抵達，天氣劇變轉陰有陣雨、雷雨。另外，周末有道「滯留鋒面」，陳提到，周六（6月1日）、周日（6月2日）有道鋒面滯留在北部海面，北部、東北部防局部較大雨勢，至於會不會往南壓到台灣還要觀察。

氣象局今晨對屏東縣、金門縣發布大雨特報。陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面接近加上前緣偏南風，天氣不穩定，各地有局部短暫降雨，南部、花蓮、台東有短暫陣雨，中部以北、東北部降雨較局部；但午後熱對流加上鋒面接近，雨區擴大，各地都有午後雷陣雨，降雨量值較多有局部大雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼根據氣象局定量降水預報，今、周二全台有雨。（圖／氣象局）

陳伊秀說，今鋒面接近，深夜至周二清晨逐漸開始移動，周二一整天「橫掛著」掃過來，由北往南通過台灣，因鋒面呈現「東北、西南」走向，先接觸到的西半部、東北部有陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率；通過中央山脈後，花蓮、台東降雨比較局部。

陳伊秀提到，這波鋒面移動速度較快，鋒面通過後各地有降雨空檔，預估周二晚間就會來到巴士海峽，周三慢慢遠離，但周三仍有殘留水氣，北部降雨趨緩，中南部、宜蘭、花蓮、台東有局部短暫降雨。

陳伊秀表示，鋒面通過後東北風增強，估今西半部高溫有30度，周二北部降溫明顯，估高溫25、26度，和今比約降4、5度，其他地區降1、2度；周二晚到周三清晨，北部低溫來到20度；周三各地高溫持平。

▼氣象局製作未來一周天氣圖表。（圖／氣象局）

▼北部周二、周三高溫僅25度。（圖／氣象局）

陳伊秀指出，周六、周日有道鋒面滯留在北部海面，目前預報看它往南往北徘徊，慢慢往南壓快接近台灣又往回推，會不會南壓到台灣還要觀察；目前預報顯示，北部、東北部降雨較全面，有局部較大雨勢，其他地區比較屬於局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周二早晨梅雨季第四道鋒面抵達，天氣劇變轉陰有陣雨、雷雨，天氣轉涼；周二晚起至周三鋒面結構減弱，降雨明顯趨緩，但各地仍有局部陣雨的機率，天氣偏涼，北台灣最低溫約可降至20度左右。

吳德榮表示，周四（30日）、周五（31日）各地為多雲時晴，天氣回暖、白天微熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分鄰近平地的機率；周六、周日鋒面滯留在北部海面，台灣仍在暖氣團內、天氣偏暖，天氣較不穩定易降雨，西南風與陸風的輻合作用，以及午後對流作用，皆可激發局部陣雨或雷雨。