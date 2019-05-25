好天氣剩1天！鋒面＋冷空氣「雷雨彈」過境降10℃ 　全台有雨熱區出爐

▲好天氣剩1天！鋒面將過境。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

好天氣剩1天，中央氣象局表示，27日（下周一）開始鋒面逐漸接近，各地午後降雨機率增高，28日（下周二）鋒面由北往南通過台灣，易有斷續陣雨或雷雨，其中西半部及東北部降雨更明顯，各地都將有局部大雨發生機率。

氣象局預報，26日風場在東南風至南風之間，各地白天溫暖、晚間舒適，預計高溫皆可來到28度以上，西半部高溫上看34度，大部份時間多雲到晴，僅花東有局部短暫陣雨，午後仍有熱對流發展，尤其山區、近山區午後雷雨將伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風。

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▲下周「雷雨彈」來襲全台有雨。



預計27日開始鋒面逐漸接近，大氣環境漸轉不穩定，午後在熱力作用加成之下，各地降雨機率更高，並有局部較大雨勢發生機率。28日鋒面由北往南通過，易有斷續陣雨或雷雨，尤其西半部、東北部降雨更明顯，全台都有局部大雨。

氣象局指出，29日（下周三）鋒面南移至巴士海峽，北部降雨逐漸緩和，但其他地區，尤其花東、南部仍要注意局部雷雨及較大雨勢。鋒面後的東北風會帶來較涼空氣，北台灣受影響明顯，整天感受稍涼至舒適，隨後降雨緩和、風向轉變，各地氣溫有明顯的回升趨勢。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，周末兩天白天太陽很大，午後靠山區還是發展起午後熱對流，也就是午後局部雷陣雨，27日鋒面前緣不穩定，午後熱對流增加，預期下波天氣明顯轉變的時間點在28日清晨，鋒面影響台灣，天氣更不穩定，全台都有陣雨，西半部有短時較大降雨發生機會，不過這波鋒面移動速度快，較大降雨維持時間不會太長。

彭啟明指出，29日鋒面通過後，受北邊涼空氣影響，各地高溫又會下降到30度或30度以下，要留意氣溫高高低低的變化，30、31日（下周四、五）為短暫空檔，接下來還有一會另一道鋒面，5月底6月初左右會靠近，目前仍有變動空間。