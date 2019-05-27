5度跳針「要讓經濟好」！林姿妙瞎回自經區：與宜蘭沒關係...議員狠打臉

地方中心／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙3月中旬時曾與國民黨其他縣市首長發表共同連署聲明，力挺《自由貿易經濟特區特別條例草案》，27日上午她再赴議會備詢，面對議員質詢自經區相關議題時，接連數個問題都無法精確回答，其中自經區是否與宜蘭縣有關，林姿妙更答「沒關係」，當場被議員打臉，質詢中還多次跳針要讓台灣「經濟好」，讓人不禁聯想到高雄市長韓國瑜！

▲林姿妙27日接受質詢時，面對自經區議題可說是一問三不知。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭縣議員陳俊宇質詢時向林姿妙提問，「什麼是自經區，縣長妳知道嗎？」林姿妙回答，「自經區就是要讓我們台灣經濟發展」，陳俊宇再問，「那妳有認同嗎？」結果她再度回應，「希望能讓我們台灣來發展，我們都是支持的」，面對陳俊宇追問自經區的範圍，林姿妙邊急著翻閱手中的文件，口中邊喃喃自語「自經區...」。

▲宜蘭縣議員陳俊宇。（圖／記者游芳男攝）

陳俊宇再問，「自經區內有6港1空1農業特區，縣長妳知道嗎？」，她回應，「這...有聽說」，陳俊宇又問「自經區與宜蘭有關係嗎？」林姿妙有點遲疑地回應，「雖然與我們宜蘭沒關係，但是我們希望能讓台灣的經濟好」，此時，陳俊宇聽不下去解釋，自經區內的6港1空1農業特區，其中的1港就是蘇澳港，「與我們宜蘭有關係！」打臉林姿妙，並表示，中央既然有想法，縣府也要做好相關配到，未來政策下來後才有辦法接招。

接著宜蘭縣議員陳文昌提問，自經區、自貿區兩者差別在哪？沒想到林姿妙竟文不對題回應，「其實我們都希望台灣經濟好」，讓陳文昌感到相當無奈，點出林姿妙3月19日曾與國民黨15縣市長簽立自經區連署書，卻連簽署什麼都不知道，而後陳文昌又問自貿區是什麼，林姿妙陷入了長達8秒的沉默，陳文昌再詢問蘇澳港為何要劃入自經區，有什麼好處？

結果林姿妙又跳針回答，「當然要讓經濟好！」隨後便想請其他官員代答，陳文昌見狀乾脆解釋給她聽，自經區簡單來說，就是法規鬆綁、農業加值、稅務減免，希望林姿妙能「多用功少跑攤」，別「跑攤跑到傻了」！

▲宜蘭縣議員陳文昌。（圖／記者游芳男攝）

而林姿妙在質詢中多次跳針答「要讓經濟好！」，讓人不禁聯想到月初高雄市長韓國瑜赴市議會進行兩岸小組專案報告時，面對26歲美女議員黃捷質詢提問「自經區具體內容」，韓國瑜連3次回答「高雄要發大財」，讓黃捷忍不住當場翻白眼，兩者似乎有些相似。

宜蘭縣政府針對自經區議題則說明，自由貿易港區指的是五港一空的政策，目前法令限制較多，國民黨相關的縣市長簽署的文件是希望精進自經區的法令概念，讓政策可以鬆綁，更具彈性，創造地方的經濟。但這部分屬於中央政策，只要中央政策有所放寬跟修正，宜蘭縣政府一定會配合相關法令全力發展，尤其是蘇澳港的發展也是縣政府一直所關心的，相信藉由自經區相關法令政策的鬆綁，可以創造將來蘇澳港更大的一個經濟的優勢，這都是縣政府將來要努力的目標。

另外，宜蘭擁有蘇澳港、宜蘭科學園區、陽明大學附設醫院；實驗教育領先；觀光工廠已有基礎等優勢。唯面臨高齡化及少子化，人口成長趨緩，青年人外移。宜蘭應該可以在蘇澳港自由貿易港區的基礎上，透過「自由貿易經濟特區」，引入資金及專業人才，讓宜蘭的醫療照護、實驗教育、觀光工廠等，與國際接軌，引進高薪高值產業，促進在地就業，提昇新的經濟動能，在不對宜蘭的農漁業、勞工、及傳統產業造成傷害的前提下，突破宜蘭目前的產業發展困境。

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