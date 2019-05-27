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北韓綁架日本人質…受害者家屬2度會見川普：請借我們力量

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記者林瑩真／編譯

美國總統川普（Donald John Trump）27日與日本總理安倍晉三會談後，預計下午將與北韓綁架日本人質的受害者家屬見面。對此，家屬代表市川健一表示，希望可以藉由日美首腦會談的力量，盡快解決這個問題。

▲▼川普訪日與安倍晉三，將進行「午餐工作」，預計與北韓綁架日本人質的受害者家屬會面。（圖／路透）

▲川普將與安倍晉三及限定日本官員將進行「午餐工作」。（圖／路透）

據日媒報導，川普中午與少數限定的日本官員進行「工作午餐」，一邊用餐一邊交換意見；下午則預定與北韓綁架日本人質的受害者家屬見面。北韓在2002年舉行的日韓首腦會談中，承認綁架上百名日本人，並為此道歉，然而，至今仍有多名日本人身在北韓，尚未被釋放返日。

對此，日本政府透過持續與北韓協商，要確保所有人質安全，並平安返日，同時也尋求國際協助，特別是美國。安倍多次與川普為此會談，川普也曾經在2017年11月與受害者家屬會面，這次則是第二次進行會面。

▲川普6日與遭北韓綁架的日本人質家屬會晤，承諾將與日同攜手合作，「試圖讓人質回家」。（圖／路透）

▲2017年11月川普與受害者家屬會面的模樣。（圖／路透）

受害者家屬代表，是被綁架的田口八重子的哥哥飯塚繁雄、以及在中學1年級就被綁架的橫田めぐみ的媽媽早紀江等，皆會出席。另外，一名鹿兒島縣被綁架的市川修一的哥哥市川健一則說，「膠著許久北韓綁架日本人質問題能夠在日美首腦會談被提起，想在會面現場對此表達感謝，且為了解決問題，希望能促成日韓峰會，將力量借給我們。」

北韓綁架日本人質的受害者家屬們，是自從2017年11月後，第二次與川普會面。家屬們表示，希望人質們一天也好，能夠盡早回國，對此尋求各國的協助。

此會談結束後，川普會與安倍晉三一同舉行聯合記者會，發表會談結果。

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