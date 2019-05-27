漢光35號實兵演習啟動　F-16V、派里級雙艦新戰力全納入操演

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



記者陶本和／台北報導

國軍衡山指揮所27日清晨，正式下達演習命令，國軍漢光35號實兵、部分實彈，為期5天4夜演習揭開序幕；備受矚目的是，改良F-16V戰機、搭載30鏈砲的國造雲豹甲車、派里級銘傳及逢甲雙艦，新戰力也都納入本次操演。

在上午衡山指揮所發出演習命令之後，為期5天4夜的操演正式展開。首先，陸海空三軍為落實「戰力保存」，空軍三型主力戰機，包括幻象2000、F-16、IDF經國號，以及各型機種已執行戰備轉場。

本次操演備受矚目的是，由「鳳展專案」改良的F-16V戰機、搭載30鏈砲的雲豹甲車，以及剛成軍的派里級銘傳及逢甲雙艦等新興戰力都會納入操演中。

在此次漢光演習中，共有三重點，分別為：彰化國道中山高速公路的「彰化戰備道戰機起降」、29日的「東部海域聯合實彈操演」及30日在屏東的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。其中，最受關注的則是28日要登場的「彰化戰備道戰機起降」，這是自103年民雄戰備道後，再次進行操演，這也是總統蔡英文任內首次戰備道操演。

▼兩艘派里級巡防艦─銘傳軍艦 ( PFG-1112 ) 與逢甲軍艦 ( PFG-1115 ) 成軍典禮。（圖／中華民國海軍提供）