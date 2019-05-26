影／操演管休一周！海陸兵「家裡出事誰負責」　退伍弟兄轟：草莓兵回娘親懷抱

網搜小組／綜合報導

一名自稱是海軍陸戰隊99旅的士兵抱怨，月底管休整整一周無法回家。但此文反被其他退伍弟兄砲轟，「一個禮拜管休就崩潰，那我們以前在外島不就天天有人跳海」、「趕快退伍吧，部隊很危險的」。

▲原PO指「長官腦子都壞了」的抱怨文被網友狂轟。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／翻攝國防部發言人臉書）

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「靠北長官3.0」臉書粉絲團日前貼出一則投訴，文中指出，「久久（99）旅啊！久久旅…上面長官腦子都壞了？月底操演全單位管休+不能外散宿，整整一周不能回家，以為官兵都沒家人？看看別單位有這樣嗎？強制一周不能回家，如果家中出事了誰負責？長官你要擔這責任嗎？還什麼配合教召！乾我屁事啊？」

對此，有退伍弟兄說，當年飛彈危機全部禁止休假，公共電話都封了、禁止寄信，「叫你先寫好遺書，晚上穿戰鬥服就寢，每天吹戰備演習，車輛備料全補齊，彈藥搬回各連上保管，私人貴重物品先打包統一鎖起來。當年我們可沒像你一樣，一星期沒放假靠北靠母說。」

▼原PO自稱服役於海陸99旅。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／翻攝海軍陸戰隊臉書）

一名支援過88風災救災的退伍兵表示，「當初我們88風災管制3個月沒放，3個月在外面，路邊坐著就睡，滿身泥土衣服沒一天乾淨的，你這算啥，還太菜嗎？草莓兵！」另一人也說，「一個禮拜就在靠北，88風災我們兩個多月沒休，領什麼錢做什麼事，家裡有事？？別找藉口，真的有事也會讓你回去。」

還有人看不下去說，「O！演習視同作戰，才管制休假跟外散一個禮拜而已，靠背什麼？你還是趕快退伍回你娘親的懷抱吧，連自己都無法尊重自己的職業。」

▼原PO發文截圖。（圖／翻攝「靠北長官3.0」臉書粉絲團）