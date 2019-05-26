蔡英文任內首次3型戰機戰備道起降　軍方有3方案因應雷雨

▲空軍三型主力戰機之一F-16。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上任以來，首次國軍三型主力戰機將在28日於彰化國道中山高「戰備道起降」，但由於氣象局預報當天恐有雷雨；因此，軍方已經備妥三個方案，並會視狀況增減操演的課目，不過還是會評估安全狀況，若真有疑慮也可能停止演練。

國防部在4月22日至26日實施「電腦輔助指揮所演習」，而「實兵演習」方面，在27日至31日則以實兵、部分實彈進行操演。屆時，三軍部隊採聯合實兵對抗模式，防衛軍依整體防衛構想，並整合全民總力，在台灣海、空域及本、外島、離島等防衛作戰地區，執行5天4夜聯合作戰攻防對抗。

本次備受矚目的，正是國軍三型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF經國號）將在國道中山高速公路的彰化戰備道進行起降操演，這是總統蔡英文任內首次戰備道操演，上一次操演則要追溯到103年民雄戰備道。

不過，由於中央氣象局預報，27、28日彰化地區可能會有大雷雨發生。因此，軍方已經備妥三個方案，分別為「天氣符合標準就會落第」、「若下雨跑道溼滑，戰機採不降落但低空掠過」，以及「雷雨發生，不符安全戰機不會進場」，相關單位會依當天狀況增減演練課目。